Археолози разкриха 1400-годишната тайна на принц, погребан с кон

Откритието е направено по време на разкопки близо до Лейстън, като част от подготвителните работи за огромния ядрен проект

16 януари 2026, 07:41
Археолози разкриха 1400-годишната тайна на принц, погребан с кон
Източник: iStock/Getty Images

А рхеолози, работещи в района на атомната електроцентрала Sizewell C в Съфолк, откриха рядко англосаксонско „княжеско“ погребение, включващо кон, положен до двама души. Откритието е направено по време на разкопки близо до Лейстън, като част от подготвителните работи за огромния ядрен проект. Датиращо от VI и VII век, погребението се сравнява с елитни места като Сътън Ху и Снейп. Експертите казват, че гробът предлага ценни нови улики за властта, вярванията и идентичността в ранносредновековна Англия.

Погребение на благородник с кон открито по време на работите на Sizewell

Разкопките се ръководят от Oxford Cotswold Archaeology (OCA), която е проучвала терен, свързан с проекта Sizewell C. Погребението е открито в една от 11-те англосаксонски могили, открити по време на проекта, което маркира района като важен ранносредновековен погребален ландшафт.

Гробът е съдържал напълно впрегнат кон, заедно с оръжия и лични вещи. Археолозите смятат, че конят е бил англосаксонско пони, високо около 1,4 метра. Погребенията с коне са рядкост и обикновено са свързани с хора с висок статус, поради което мястото е описано като „благородническо“.

Киселинната почва е оставила „пясъчни скелети“ вместо кости

Една от най-поразителните характеристики на находката е нейното съхранение. Тъй като почвата е силно киселинна, костите до голяма степен са се разтворили. Останали са „пясъчни силуети“ – подобни на сянка очертания, които показват формата на телата и коня в земята, създавайки пленителни следи, които археолозите е трябвало внимателно да разкопаят и запишат.

Могилите датират от същия широк период като големите англосаксонски открития в региона, включително Сътън Ху и Снейп в Съфолк и погребението на принц Притълуел в Есекс. Сравнението предполага, че погребението Сайзуел може да е част от същия по-широк свят от богати и могъщи ранносредновековни общности.

Едно от най-големите разкопки във Великобритания

Разкопките на Sizewell C са част от мащабна археологическа програма, в която над 200 археолози работят на много обекти преди началото на строителството. Последните открития варират от праисторически останки до римски артефакти, наред с голямо съкровище от сребърни монети от 11-ти век, открити по време на по-ранни работи.

Източник: Times of India    
Англосаксонско погребение Княжеско погребение Археология Сайзуел С Погребение с кон Ранносредновековна Англия Разкопки Съфолк Сътън Ху Пясъчни скелети Погребални могили Ядрен проект
