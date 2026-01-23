Археолози откриха „италианския Тутанкамон“: 2000-годишен университет, погребан от Везувий

О ткрит е 2000-годишен римски учебен център в Италия; италианският министър го нарече „италианската гробница на Тутанкамон“.

В рамките на едно монументално откритие, което беше сравнено по значение с откриването на гробницата на Тутанкамон, археолози в Италия разкриха отлично запазен древноримски учебен център в Херкулан. Находката, датираща отпреди 2000 години, беше обявена от италианския министър на културата, който я описа като един от най-значимите археологически пробиви на 21-ви век.

Центърът за обучение е открит в близост до известната „Вила на папирусите“ (Villa dei Papyri) – луксозна древна резиденция, която някога е принадлежала на тъста на Юлий Цезар. Херкулан, подобно на своя по-известен съсед Помпей, е бил погребан под вулканична пепел и кал по време на катастрофалното изригване на Везувий през 79 г. сл. Хр. Уникалните условия на погребване в Херкулан обаче са позволили органични материали, включително дърво и папируси, да бъдат консервирани чрез овъгляване.

„Италианският Тутанкамон“

Министърът на културата изрази огромното си вълнение по време на пресконференция в обекта, заявявайки: „Това е италианската гробница на Тутанкамон. Ние не просто открихме сграда; ние отключихме капсула на времето, която съдържа интелектуалното наследство на античния свят“. Сравнението с гробницата на момчето-цар подчертава не само богатството на находката, но и нейното състояние – почти непокътнато от времето.

Технологичен пробив с изкуствен интелект (AI) Това, което прави това откритие наистина революционно, е използването на съвременни технологии за изследване на съдържанието му. Археолозите са открили стотици овъглени свитъци, които са били твърде крехки, за да бъдат отворени физически. Въпреки това, чрез използването на високоенергийни рентгенови лъчи и алгоритми на изкуствен интелект (AI), изследователите са започнали да „развиват цифрово“ свитъците.

Първоначалните разшифровки вече предоставиха зашеметяващи прозрения. Някои от текстовете обсъждат философски дебати за щастието, музиката и дори подробности за последните часове на гръцкия философ Платон. Учените вярват, че този център е бил средище за епикурейската философия, където мислители са се събирали, за да обсъждат природата на битието.

Архитектурно великолепие Самата сграда включва сложни мозайки, стенописи и останки от дървени рафтове, които някога са държали ценните свитъци. Архитектурата подсказва, че пространството е било проектирано за уединение и интелектуален труд, с изглед към Неаполитанския залив.

Бъдещето на разкопките Откритието отвори нови дискусии за мащаба на Вилата на папирусите, тъй като голяма част от комплекса все още остава под земята. Италианското правителство обеща допълнително финансиране за продължаване на разкопките, като се спазват строги протоколи за опазване.

Докато светът наблюдава, Херкулан продължава да разкрива тайните си, доказвайки, че дори след две хилядолетия, миналото все още има способността да ни изненадва и вдъхновява.