Археологическо откритие в Ахтопол разкрива нови факти за историята на Южното Черноморие

Проучванията се ръководят от директора на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова

6 ноември 2025, 10:02
А рхеологическо проучване на манастира "Свети Йоан Предтеча" в Ахтопол хвърля нова светлина върху миналото на региона. Националният исторически музей и Община Царево, с активната подкрепа на кмета Марин Киров, обединяват усилия за изследване на едно от най-значимите духовни средища по Южното Черноморие.

През 2025 година, в резултат на партньорството между Националния исторически музей и Община Царево, продължават археологическите разкопки на ахтополския манастир "Свети Йоан Предтеча", познат сред местните жители като "Свети Яни". Проучванията се ръководят от директора на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова, а кметството на Ахтопол активно подпомага дейностите на терен.

Манастирът се намира на едноименния нос, южно от пристанищния залив на Ахтопол. Исторически сведения сочат, че там е пребивавал Агатополският митрополит до 1829 г. През 60-те години на XX век на мястото е изградено поделение на Гранична полиция. През 2019 г. ведомството предоставя имота на Министерството на културата, което година по-късно го предава за управление на Националния исторически музей. НИМ разработва идеен проект за преустройство на полуострова в културен център, който ще обедини археология, история и съвременни културни прояви.

Смята се, че манастирът "Свети Йоан Предтеча" е изграден през XII–XIII век. В рамките на последните пет археологически сезона са разкрити основите на най-дългата църква, откривана досега по южното българско Черноморие - свидетелство за значимата роля на средновековния Агатопол като един от петте известни епископски центъра в региона.

До момента на обекта са открити 257 археологически находки, които ежегодно се представят в Музея на котвата в хотел "Невен". Сред тях се открояват сребърни монети на Ахейското княжество (Гийом II дьо Вилардуен, Изабел I дьо Вилардуен, Шарл II Анджуйски), златна монета на Сюлейман Великолепни, изящен кръст от яспис и две келтски бронзови фибули от римската епоха (III в.).

Откритията в района на манастира "Свети Яни" променят представите за ролята и значението на средновековния Агатопол в историята на Южното Черноморие. Проучванията са част от по-широката визия на Община Царево за опазване и  популяризиране на културно-историческото наследство.

С общите усилия на местната власт, Националния исторически музей и научния екип Ахтопол постепенно възвръща своето духовно и историческо значение. Днес градът привлича посетители не само с природната си красота и морето, но и с богатата история на древния Агатополис – един от най-значимите духовни и културни центрове на българското Черноморие.

