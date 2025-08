Тайна отвара в манастир лекува зависимите от "лудо лекарство"

Д есетки мъже се редят заедно в задушна парна баня, въпреки че външната температура надвишава 35 градуса по Целзий, пише SkyNews.

След излизането от жегата те пият тъмнозелена отвара, приготвена от повече от 100 съставки, докато в помещението звучи музика.

След като изпиват тайнствения еликсир, мъжете повръщат, коленичили един до друг на пода.

Ритуалът е неясен и може да изглежда неприятен, но след него мъжете изглеждат освежени.

Това, което наблюдавахме, е част от програма за детоксикация в манастира Wat Tham Krabok, предназначена за тайландски мъже, зависими към яба – мощен стимулант, представляващ метамфетамин, смесен с кофеин.

Това наркотично вещество е толкова силно, че в Тайланд го наричат „лудото лекарство“.

Манастирът, разположен на около 136.7 км северно от Банкок, е помогнал на над 100 000 зависими да преминат през детоксикация, като пациентите първо полагат свещен обет да се откажат от употребата на наркотика.

„След повръщането се чувствам леко замаян, но после съм много по-добре. Чувствам се свеж, като че ли всички токсини са напуснали тялото ми“, споделя Акадеч.

Флук, който работи в строителството, е приемал по 10 хапчета яба на ден.

Той каза, че е започнал да го взима, за да има енергия, за да работи, но бързо е прераснало в зависимост.

„В който и да е ден, ако не вземах, не можех да направя нищо. Дори не можех да седя изправен, не можех да стана от леглото и исках само да спя цял ден.“

Друг пациент, Тоун, отбелязва, че наркотикът е широко разпространен.

„Яба беше навсякъде – на работното място, в квартала ми. Взимах го, за да мога да се справям с работата.“

Някога известен като „опиумна столица на света“, Златният триъгълник – районът, обхващащ гъстите джунгли на Мианмар, Тайланд и Лаос – днес е въвлечен в мащабен скок в производството на синтетични наркотици, произвеждани главно в Мианмар.

Конфликтите и беззаконието в района се оказват перфектна среда за производството на метамфетамин.

В Златния триъгълник тайландски войници са ангажирани в опасна игра на „котка и мишка“ с хитри контрабандисти, които непрекъснато измислят нови начини да прекосят дългата граница.

С опитна оперативна група, наречена Tupchaotak, войниците издирват нелегалните трафиканти, въоръжени и готови за действие, движейки се през гъстата джунгла.

Сред шумовете на насекоми се чува и стъпките на координирани групи, носещи на гърба си между 200 000 и 300 000 хапчета. Те обикновено се придвижват в групи от 10 до 50 души.

Контрабандистите често са въоръжени с автомати АК-47.

„Веднага щом ги забележим, изискваме да бъдат претърсени. Но те често отвръщат със стрелба по нас“, казва лейтенант Кецопон Нопсири.

Полковник Анувач Пунянун, който наблюдава обширната зона, посочва, че продължаващият граждански конфликт в Мианмар прави достъпа до производителите на наркотици особено труден.

„Наркотиците се произвеждат в областите на етническите малцинства в Мианмар, където войници от съседни държави не могат да оперират. Тези групи имат нужда от финансиране, за да развиват своите милиционерски сили.“

„Няма ограничение за това колко може да се произведе“

Според последни данни, тайландската полиция е конфискувала осем милиона таблетки яба.

На голяма маса със съдебни медици се разпръсват хиляди червени хапчета, които те внимателно инспектират.

Големият интерес към този наркотик се дължи и на ниската му цена – понякога едва 10 пенса за хапче.

Изработват се от прекурсорни химикали, доставяни в огромни количества от Китай и Индия.

Бенедикт Хофман от Службата на ООН по наркотиците и престъпленията обяснява колко е лесен процесът: „Със синтетичните наркотици можеш да произвеждаш толкова, колкото пожелаеш, стига да имаш достъп до химикали, добър химик и удобни помещения за смесване.“

„Поради това практически няма ограничение колко можеш да произведеш.“

Това доведе до експоненциално разрастване на производството и трафика на метамфетамин, като център на явлението е щата Шан в Мианмар.

През 2024 г. са отчетени рекордни количества конфискувани метамфетамини в Източна и Югоизточна Азия.

236 тона бяха иззети само през миналата година, което представлява увеличение с 24% спрямо 2023 г.

Хофман признава, че е трудно да се оцени мащабът на разпространението.

„Когато разглеждам броя на хората, които очакват да използват тези забранени вещества, просто губя дар слово.“

Проблемът с яба не е нов, но в момента достига своя пик.

Той е евтин, лесно достъпен и разпространен.

Фра Аджан Вичик Акахито, заместник-игумен на манастира Wat Tham Krabok, посочва, че правителството е регулирало употребата на яба, но преди това е допускало твърде много толерантност.

„Имаше период, когато правителството позволи на хората да притежават до пет таблетки яба.“

„Това насърчи повече хора да опитат, дори такива, които никога преди не са го правили, и се пристрастиха.“

Тайланд сега е лидер в конфискациите на яба в региона, но огромният пазар и разкъсаната граница позволяват на големи количества да продължават да се промъкват.

Пазар, който търси, и страна, разкъсвана от война, изпомпваща тонове от силно пристрастяващия наркотик.