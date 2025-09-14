България

Пожарът в Природен парк "Рилски манастир": 900 декара продължават да горят

Огънят е локализиран от три страни

14 септември 2025, 09:14
Пожарът в Природен парк "Рилски манастир": 900 декара продължават да горят
Източник: ЮЗДП-Благоевград

П родължават усилията за овладяване на пожара в Природен парк "Рилски манастир" над Илийна река, който гори вече шести ден.

Огънят, обхващащ около 900 декара площ, е локализиран от три страни, съобщи говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка.

Нов голям пожар избухна в Рила

Теренът е труднодостъпен, което възпрепятства потушаването му. На място има екипи на пожарната, служители на Парка и на Рилската света обител.

Остава в сила и обявеното частично бедствено положение в община Тополовград заради пожара между селата Филипово и Варник, който се разпространи и към територията на община Свиленград.

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

Няма опасност за населените места. Изгорели са около 2 500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. 

Източник: БГНЕС    
Рилски манастир пожар
