Ограничено е движението по пътя към Рилския манастир

Д вижението при километър 23 на път III-107 Пастра – Рилски манастир да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради наноси на пътното платно, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На прохода "Шипка" движението е затруднено поради свлачище, но е без ограничения

От агенцията информират също, че при километър 23 на път III-107 Рила – Рилски манастир движението се извършва с повишено внимание и съобразена скорост заради преливане на река Елешница.

Свлачище временно блокира едното платно на пътя в Кресненското дефиле

Трафикът в района е сигнализиран с пътни знаци. Водачите се призовават да шофират внимателно и да се съобразяват с въведената организация на движение.