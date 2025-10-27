България

Ограничено е движението по пътя към Рилския манастир

Водачите се призовават да шофират внимателно и да се съобразяват с въведената организация на движение

27 октомври 2025, 12:13
Източник: iStock

Д вижението при километър 23 на път III-107 Пастра – Рилски манастир да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради наноси на пътното платно, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На прохода "Шипка" движението е затруднено поради свлачище, но е без ограничения

От агенцията информират също, че при километър 23 на път III-107 Рила – Рилски манастир движението се извършва с повишено внимание и съобразена скорост заради преливане на река Елешница.

Свлачище временно блокира едното платно на пътя в Кресненското дефиле

Трафикът в района е сигнализиран с пътни знаци. Водачите се призовават да шофират внимателно и да се съобразяват с въведената организация на движение.

Рилски манастир Път III107 Ограничено движение Наноси Преляла река Пътна обстановка АПИ Река Елешница Безопасност на движението Пътни знаци
