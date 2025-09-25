Английска футболна звезда: Ако не беше жена ми, щях да съм мъртъв

Б ившият футболист на Англия и Манчестър Юнайтед, Уейн Рууни, сподели, че вярва, че е щял да умре, ако съпругата му Колийн не му беше помогнала да се справи с проблемите му с алкохола, пише Sky News.

Той разказа на приятеля си и бивш съотборник Рио Фърдинанд, че по време на върховете на кариерата си е правил „двудневни запои“. В подкаста Rio Ferdinand Presents Рууни спомена, че

„отивах на тренировка и през уикенда вкарвах два гола, а после отивах да се наливам два поредни дни“.

39-годишният футболист каза, че съпругата му „много ми помогна да се контролирам“ и „се грижеше за мен, защото имах нужда от това“. „Истински вярвам, че ако не беше там, щях да съм мъртъв“, добави той.

Wayne Rooney opens up to Rio about the importance of his wife Coleen



Incredible honesty on the podcast 🙏🏽❤️



CC: @rioferdy5, @WayneRooney pic.twitter.com/SDHAXlXWqS — Rio Ferdinand Presents (@RioMeets) September 24, 2025

Рууни разказа, че се е срещнал с Колийн, когато са били в средното училище в Ливърпул, и са се оженили през 2008 г., след шест години връзка. „Когато бях на 17, тя виждаше, знаеше какво мисля и разбираше, че съм малко извън контрол.

Обичах футбола, бях обсебен от него, но обичах и да излизам, да се забавлявам. Тя го видя много рано и ми помогна да се контролирам“,

разказа Рууни.

Докато е играл за Манчестър Юнайтед, той се е опитвал да крие алкохолните си навици от мениджъра сър Алекс Фъргюсън, като дъвчел дъвка и използвал капки за очи.

Двойката има четири деца. Бракът им е беше засегнат от няколко обвинения за изневяра от страна на Рууни, за които той публично се извини.