Футболист е открит мъртъв в басейна на дома му

Б ившият футболист от Висшата лига Джордж Балдок е починал на 31-годишна възраст.

Роденият в Бъкингамшир защитник, който е играл за Гърция, е бил открит в сряда в басейна на дома му в южното атинско предградие Глифада, съобщиха полицейски източници за агенция Ройтерс.

Причината за смъртта му остава неизвестна.

Балдок прекара седем години в Шефилд Юнайтед, след като пристигна от MK Dons през 2017 г.

Той натрупа над 200 участия за клуба, преди да се присъедини към гръцкия Панатинайкос по-рано тази година.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB