Междузвездни войни: Руските космонавти избраха „тъмната страна“

М еждузвездни войни избухнаха в реалния живот, след като бивш командир на Международната космическа станция (МКС) обвини руските космонавти, че са се обърнали към „тъмната страна“ – и са подкрепили „злия режим“ на Владимир Путин.

57-годишният Тери Виртс, бивш пилот от ВВС на САЩ, прекарал 213 дни в космоса, заяви, че станцията – съвместно пилотирана от руски и американски астронавти – е била потопена в „мрачен кошмар“ след инвазията на Путин в Украйна. Изстреляна през 1998 г., тя помогна за обединяването на САЩ и Русия след Студената война, като астронавти от двете суперсили работеха рамо до рамо в тесни условия в орбита на Земята.

Но Виртс – който командваше орбиталната база през 2015 г. след изстрелването си с руска ракета – сега

иска правителството на САЩ да прекъсне космическите връзки с Путин,

след като откри, че бивши негови другари – космонавти подкрепят деспотичния си президент и дори заседават в неговия парламент.

Пенсионираният астронавт на НАСА каза, че

да види как „бившите ми приятели и колеги от екипажа продават душите си на Путин е едно от най-тъжните и най-влудяващи преживявания в живота ми“.

As a former commander of the space station who flew with Russian cosmonauts, seeing my one-time comrades turn into Putin loyalists and supporters of the invasion of Ukraine was revealing. It taught me a critical lesson about how men and women I’d considered friends can be willing…