„Айсберг, точно напред!“: Историята на Фредерик Флийт – наблюдателят, който не успя да избяга от миналото

Фредерик Флийт, наблюдателят на „Титаник“, който пръв забелязва фаталния айсберг, оцелява в морето, но остава белязан от трагедията до края на дните си. История за изгубения шанс, липсата на бинокли и един живот, завършил самотно и в бедност

14 април 2026, 13:55
В нощта на 14 април 1912 г. Фредерик Флийт е на пост, вперил поглед в спокойните, тъмни води на Северния Атлантик. От наблюдателницата на „Титаник“ Флийт внезапно забелязва „черна маса“ сред мрака. Това е айсберг, а корабът се носи право към него.

Като един от двамата наблюдатели в „гарвановото гнездо“, Флийт действа светкавично. Той бие корабната камбана и се обажда на мостика с легендарния си вик: „Айсберг, точно напред!“. Почти веднага плавателният съд започва да завива наляво.

Първоначално изглежда, че „Титаник“ е избегнал катастрофата на косъм. Флийт наблюдава как ледената планина се остъргва в борда, оставяйки отломки по палубата. Скоро обаче става ясно, че „непотопяемият“ кораб е обречен. Фредерик Флийт успява да се спаси, но трагедията го преследва до края на живота му.

Роден в Ливърпул на 15 октомври 1887 г., Флийт израства в приемни семейства. Той никога не е познавал баща си, а майка му го изоставя в ранна възраст. Според Енциклопедия „Титаник“, едва 12-годишен той е изпратен на учебен кораб, което поставя началото на кариерата му в открито море.

Той извървява целия път в йерархията – от обикновено момче на палубата до квалифициран моряк. През 1908 г. започва работа на лайнера RMS Oceanic, собственост на „Уайт Стар Лайн“ – същата компания, построила и „Титаник“. През годините Флийт усъвършенства уменията си като наблюдател и през 1912 г. се присъединява към екипажа на най-големия и луксозен кораб в света, разполагащ с басейни, турски бани и фитнес зали.

„Титаник“ отплава на първото си пътуване на 10 април 1912 г. от Саутхемптън за Ню Йорк. Флийт е един от шестимата наблюдатели, които работят на двучасови смени. Тяхната задача е да стоят в „гарвановото гнездо“ на 27 метра височина и да следят за опасности.

Във фаталната нощ Фредерик се качва на пост в 22:00 ч. заедно с колегата си Реджиналд Лий. Предходната смяна ги предупреждава да внимават за ледени блокове. Морето е пълно с тях – няколко близки кораба дори преустановяват плаването до сутринта. Малко преди края на вахтата Флийт вижда „черен обект... високо над водата“.

Той незабавно бие три пъти камбаната – сигнал за опасност – и докладва на мостика. Въпреки бързата маневра, десният борд на кораба се удря в леда с „лек скърцащ шум“. „Мислех, че беше на косъм“, свидетелства по-късно Флийт.

Но пораженията са фатални. Корабът започва да потъва, а Флийт е назначен да управлява спасителна лодка № 6, в която се намира и известната Моли Браун. На сутринта оцелелите са прибрани от кораба „Карпатия“.

След катастрофата обществото търси виновници. По време на разпитите пред Сената на САЩ Флийт прави ключово признание: наблюдателите не са разполагали с бинокли, въпреки че са поискали такива още в Саутхемптън.

„Този път нямахме нищо. Нямахме абсолютно нищо, само собствените си очи“, заявява Флийт. Той е категоричен, че ако са имали оптични уреди, са щели да видят айсберга достатъчно рано, за да го избегнат.

Оказва се, че биноклите са били на борда, но заключени в шкафче. Офицерът, който е държал ключа, е бил преместен от кораба в последния момент и забравил да го предаде. Дали това е причината за трагедията, остава обект на дебати и до днес – редом с теориите за грешки на капитан Едуард Смит и различни конспирации.

Два месеца след потъването Флийт се връща в морето на борда на „Олимпик“. Оцелелите от екипажа обаче са третирани различно – те са мрачно напомняне за смъртта на 1500 души. До края на лятото той напуска „Уайт Стар Лайн“.

През следващите десетилетия Фредерик работи за различни компании, а след 1936 г. става корабостроител и капитан на брега. Животът му обаче завършва с тежък удар. След смъртта на съпругата си, Флийт е изгонен от дома, в който живеят. През януари 1965 г., на 77-годишна възраст, човекът, който пръв забеляза айсберга, слага край на живота си.

Първоначално той е погребан в необозначен гроб. Едва през 1993 г. Историческото дружество „Титаник“ поставя надгробен камък в негова памет в Саутхемптън.

По темата

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

„Айсберг, точно напред!“: Историята на Фредерик Флийт – наблюдателят, който не успя да избяга от миналото

„Айсберг, точно напред!“: Историята на Фредерик Флийт – наблюдателят, който не успя да избяга от миналото

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

„Бях супер горда от себе си“ – Лорън Санчес за скандалния тоалет на инаугурацията

„Бях супер горда от себе си“ – Лорън Санчес за скандалния тоалет на инаугурацията

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg
Обратно в сайта X

