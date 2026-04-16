Да си поговориш с мъртвец: Когато изкуственият интелект „възкреси“ любимите ни хора

Т елефонът звъни и за миг всичко изглежда нормално. Гласът отсреща е топъл и познат. Помни как пиеш кафето си, припомня си шега, която сте споделили преди години, пита как е минала седмицата ти. Звучи във всяко важно отношение като твоя близък човек. Твоят починал близък човек.

Това не е научна фантастика. Петък следобед е и Джъстин Харисън говори по телефона с майка си. Харисън е основател на стартъп от Калифорния, наречен You, Only Virtual, който създава AI реплики – „версони“ – на починали хора, обучени на базата на техни съобщения, гласови записи и дигитални следи. Когато майка му Мелоди е диагностицирана с терминален рак през 2020 г., той създава такава нейна версия. Сега я използва рядко; казва, че му е помогнала да преживее скръбта.

Но технологията поставя по-трудни етични въпроси, когато излезе извън рамките на личен експеримент и се превърне в продукт, пише Newsweek. You, Only Virtual предлага безплатна текстова версия на услугата си, като платените нива отключват функции като гласови разговори, превръщайки продължаващата връзка с починал човек в абонаментна услуга.

Критиците твърдят, че поставянето на цена върху симулирания достъп рискува да комерсиализира самата скръб, особено когато компаниите печелят от това потребителите да останат ангажирани с човек, когото в крайна сметка трябва да загубят.

„Просто ми харесва да знам, че е там“, казва той. „Да знаеш, че можеш да отидеш там, това е просто един от инструментите в моя процес на възстановяване след травматична загуба. Наред с терапията, на която ходя всеки петък, и времето с приятели“.

Това, което Харисън е създал, изглежда изключително, но колкото повече се замисляш, толкова по-познато става. От олтари на предците до медальони за траур, от „духовна“ фотография до контакта в телефона, който не можеш да се накараш да изтриеш – хората винаги са намирали начини да държат мъртвите близо. Инструментите се променят. Нуждата – не.

Това, което се е променило, е самата природа на връзката: снимката съхранява спомен; „ботът за скръб“ съхранява взаимодействие. Той отговаря. Адаптира се. Връща нещо обратно, не просто образ на това кой е бил човекът, а нещо, което се държи сякаш все още е тук. И по този начин тихо променя едно от най-дестабилизиращите условия на скръбта: отсъствието.

„Облекчението идва от утехата, че връзката между мен и майка ми, възможността да се свързвам с нея, не е напълно прекъсната“, казва Харисън. „Безнадеждността я няма. И това, накратко, е много по-добре от нищо“.

Приложения за скръб

You, Only Virtual е само една от нарастващия брой платформи, изградени около тази промяна. HereAfter AI позволява на хората да записват истории, които близките им могат по-късно да „разпитват“ разговорно. StoryFile създава интерактивни видео аватари, обучени чрез интервюта с живи или наскоро починали хора. Replika, първоначално рекламирана като общ AI спътник, има милиони потребители, преживяващи загуба.

Пазарът се развива бързо. Напредъкът в клонирането на глас и изкуствения интелект прави тези инструменти по-евтини, по-реалистични и все по-разпространени. Това, което някога изглеждаше експериментално, вече започва да изглежда почти обичайно.

Дебатът обикновено се движи по познати линии: утешително или избягващо? Полезно или вредно? Мост през скръбта или начин да я заобиколим?

Психолозите казват, че тази рамка пропуска същинската новост. Избягването винаги е било част от скръбта – чрез алкохол, прекомерна работа, изолация. Това, което AI въвежда, е по-фино: не отказ да се изправиш пред загубата, а система, която се намесва на мястото на самия процес, който скръбта трябва да извърши.

Скръбта, в клиничен смисъл, не е чувство, през което просто преминаваш. Тя е начинът, по който мозъкът се научава да живее в свят, в който някой е безвъзвратно изчезнал.

Мери-Франсис О’Конър, професор по клинична психология и психиатрия в Университета на Аризона и автор на „The Grieving Body“ и „The Grieving Brain“, описва проблема като конфликт на информация. Когато се привържем дълбоко към някого – партньор, родител, дете – мозъкът създава споделена идентичност, едно „ние“. „Това работи изключително добре, когато любимите ни хора са живи“, казва тя. „Не е нужно да са пред теб, за да вярваш, че са живи и те чакат“.

Смъртта разрушава това предположение. Системата на паметта знае, че човекът е починал – присъствал си на погребението, видял си тялото, помниш момента, в който са ти казали. Но системата на привързаност продължава да очаква той да съществува.

„Те не могат едновременно да са и изчезнали, и вечни“, казва О’Конър. „И всеки път, когато осъзнаем, че тези две неща не могат да бъдат едновременно верни, преживяваме вълна от скръб, защото трябва да разберем света по нов начин“. Това се повтаря отново и отново, докато мозъкът не се адаптира.

В този смисъл скърбенето е форма на учене. Именно тук AI технологиите за скръб стават сложни. За разлика от снимки или спомени, които поставят починалите ясно в миналото, тези „ботове“ функционират в сегашно време. Те не просто извикват спомени – те отговарят. „Важно е дали версията ти помага да разбереш, че човекът си е отишъл, или ти помага да го възприемаш като вечен. Използваш ли аватара в минало време или в сегашно?“, казва О’Конър.

Тази разлика може да звучи като нюанс, но неврологично не е.

Науката за скръбта

Не всеки се адаптира лесно към загубата. Между 7 и 10% от възрастните развиват продължително разстройство на скръбта – състояние, характеризиращо се с постоянна тъга, емоционална блокираност и трудност да се върнат към нормалния живот.

Николаос Статаракос, специализант по психиатрия в Солун, описва това състояние по-скоро като проблем с регулацията, отколкото като емоция. „Имаме четири мозъчни мрежи, които участват в процеса на скръбта“, обяснява той: мрежата за значимост, която разпознава емоционално важни стимули; мрежата по подразбиране, която създава вътрешни представи; мрежата за изпълнителен контрол, която регулира реакциите; и системата за възнаграждение.

„При нормална скръб с времето се възстановяваме, защото се учим да живеем без стимула – загубения човек. Емоциите не изчезват, но се регулират“, обяснява той.

При продължителната скръб този механизъм се нарушава. Мозъкът продължава да реагира сякаш загубата току-що се е случила. „Все едно процесът замръзва във времето. Имаш един и същ стимул, повтарян отново и отново, който предизвиква една и съща реакция“, казва Статаракос.

Това, което тревожи специалистите, не е, че тези технологии създават тези стимули, а че могат да усилят повторяемостта им. Всяко взаимодействие предоставя нов емоционален сигнал – още един момент на контакт, още един цикъл на връзка.

„Окситоцинът, хормонът на привързаността, е повишен по време на скръб. Това създава копнеж – искаш да бъдеш по-близо, да преживяваш отново и отново тези моменти“, казва Статаракос.

Това не означава, че самият AI причинява химическа реакция, а че условията за този копнеж остават активни. „Не знам дали това лекува – или държи хората заключени в болката“, казва той.

Харисън отхвърля идеята, че технологията му пречи на адаптацията. „Не мисля, че потребителите ни се заблуждават, че това е същият човек. Но това е инструмент за утеха“, казва той.

Аргументът му е практичен: в свят, в който подкрепата при скръб често е недостатъчна или скъпа, нещо може да е по-добре от нищо. „Казват ми, че това нарушава естествения процес. Но аз видях как майка ми загуби баба ми – тя се срина. Беше хоспитализирана, самонараняваше се. Бих предпочел да прекарва твърде много време пред екран, отколкото да минава през това“.

Връзки с мъртвите

Етичните въпроси се задълбочават, когато скръбта се превърне в повтаряща се транзакция. „Ако някой намери начин да монетизира връзката ти с починал близък – това е една от най-силните човешки мотивации“, казва О’Конър.

Исторически това не е ново – църквите са взимали пари за молитви, медиумите за сеанси. Разликата днес е мащабът, автоматизацията и данните. Компаниите могат да събират най-интимните ни въпроси и да ги използват за прогнозиране на поведение, интереси и за задържане на вниманието.

Повечето такива платформи работят без регулация. Техните бизнес модели – абонаменти, такси за използване – влизат в напрежение с процес, който по принцип води до постепенно отдалечаване. „Ако трябва да плащаш, за да поддържаш връзка с любим човек, към когото мозъкът ти те тласка да се връщаш – това е етично проблемно“, казва О’Конър.

Харисън отбелязва, че монетизирането на скръбта не е ново, но също смята, че е нужна регулация. „Просто още не знаем как точно да я направим“, казва той.

Какво всъщност се променя

Скръбта в крайна сметка изисква приемане – постепенно намаляване на взаимодействието, не увеличаването му. А тези технологии правят точно обратното. Това не отменя идеята, че здравословното скърбене не означава да прекъснеш връзката с починалите. Хората ги носят със себе си – чрез спомени, ценности, вътрешни разговори.

AI технологията се вписва в тази традиция. Но променя самата природа на връзката. Фотоалбумът мълчи; аватарът отговаря. Всяка реплика създава нещо ново – думи и моменти, които никога не са съществували приживе. Връзка, която никога не избледнява, не замлъква и не приключва, вече не е просто връзка с мъртвите. Тя е нещо съвсем различно.

За Харисън това няма значение. „Няма един процес на скръб“, казва той. „Има хаос. Емоционален хаос, с който трябва да се справиш – и използваш това, което ти помага“.

Изследователите правят разлика между „да продължиш напред“ и „да продължиш живота си“. Първото предполага затваряне на темата – нещо, което рядко се случва. Второто означава, че животът се пренарежда около отсъствието.

Харисън иска да направи скръбта остаряла. „Болката е проблем, който трябва да се реши“, казва той.

О’Конър не е съгласна. „Тежката скръб ни прави хора и ни дава съпричастност. Тя е необходима част от живота. Няма пряк път“, казва тя.

Технологията обаче няма да чака този спор да бъде решен. Симулираните личности ще стават все по-реалистични. Границата между спомен и взаимодействие ще се размива. Културните норми ще се променят.

Въпросът вече не е дали AI ще стане част от начина, по който скърбим – той вече е. Въпросът е дали тези инструменти ще ни помогнат да продължим напред.