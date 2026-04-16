Любопитно

Адел се завръща с нов сингъл и филмов дебют в „Cry To Heaven“

Адел започва актьорска кариера във филма на Том Форд „Cry To Heaven“. След края на резиденцията си във Вегас, звездата ще съчетае кино дебюта си с нова музика, записвайки специален сингъл за саундтрака на историческата драма

16 април 2026, 12:20
Източник: Getty Images

А дел прави изненадващо завръщане в звукозаписното студио, паралелно с началото на актьорска кариера. Суперзвездата се завръща в музиката пет години след излизането на награждавания ѝ албум „30“, съобщи вестник „Сън“.

След като приключи с резиденцията си в Лас Вегас през ноември 2024 г., певицата се оттегли от музикалната сцена и се готви да направи актьорския си дебют във филма „Cry To Heaven“ на модния дизайнер Том Форд, заедно с Арън Тейлър-Джонсън и Николас Холт.

Изданието съобщава, че източници, близки до певицата, свързват този кариерен ход с възможна нова музика, тъй като тя записва нов сингъл, който ще бъде включен в саундтрака.

Филмът ще бъде адаптация на романа на Ан Райс от 1982 г., който разказва за живота на кастрирани оперни певци (кастрати) и враждуващи аристократи в Италия през XVIII век.

Адел, която е майка на 12-годишния Анджело, по-рано е споделяла, че не харесва турнетата.

По време на последното си представление от двугодишната си резиденция в „Сизърс Палас“ през 2024 г. тя заяви: „На сина ми — избрах да направя резиденция, може би защото мразя турнетата. Избрах да правя резиденция, за да може животът му да остане нормален. И наистина успях да го направя. Но също така не бих го променила за нищо на света, а сега мога да съм с него през уикендите, защото очевидно той не може винаги да идва“.

Тя също така каза на феновете: „Просто не знам кога искам да изляза отново на сцената. И е време да продължа напред. Време е за следващата глава и време е за следващия етап от живота ми“.

Източник: БГНЕС    
