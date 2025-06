Адел отслабна с 45 кг: Разкрити са 6 сензационни тайни на трансформацията ѝ

П реди няколко години певицата Адел смая всички със загубата си на тегло.

Каква диета е спазвала Адел?

Един от основните стълбове на нейното отслабване е така наречената диета Sirtfood. Тази диета се фокусира върху храни, които активират протеини, наречени сиртуини, в тялото. Сиртуините играят ключова роля в регулирането на метаболизма, клетъчното стареене и възпаленията.

Храните, богати на сиртуини, включват:

Ранните етапи на диетата включват ограничаване на калориите (около 1000-1500 ккал на ден) с акцент върху смутита със съставки от сиртови храни и малки хранения.

