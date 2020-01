Адел е по-слаба от всякога, папараци я снимаха на плаж

Н ови снимки на талантливата певица Адел предизвикаха вълна от реакции в социалните мрежи.

Британската суперзвезда бе заснета от папараци на плажа на карибския о-в Ангуила. Звездата е облечена с черна къса рокля на точки, но не това направи впечатление, а колко много е отслабнала.

Още лятото на 2019 г. писахме, че Адел се е заела сериозно с тренировки.

Тогава близък до звездата сподели, че изпълнителката на Hello започнала да ходи на пилатес, който я кара да се чувства прекрасно. Този метод за засилване на мускулите и гъвкавостта е много популярен сред знаменитостите.

Звездата е успяла да свали близо 20 кг, пише "Мирър" (Mirror) с тренировките, но и с доста здравословен начин на хранене.

Някои от почитателите на певицата я хвалят, но други се притесняват и се надяват зад промяната да няма здравословен проблем.

