7 от най-страшните места в света

С трахът продава. Без значение от същността на плътта им, духовете на мъртвите донесат много реални печалби, когато става въпрос за туризъм. Туристите, които плащат за турове на обладани къщи, го правят за вълнуващо, но в крайна сметка безопасно преживяване. Дестинациите, които представяме по-долу, обаче не са свързани с търговската уплаха, която може да се купи на атракции по Хелоуин. Това е истинският бизнес. Тези места са автентично и непреднамерено странни, мрачни и мистериозни.

Костницата в Седлец ​ – Седлец, Чехия

Костницата в Седлец, малка католическа капела, разположена под Църквата на всички светии, се счита, че съдържа скелетите на 40,000 до 70,000 души, разпръснати по интериора в артистично подредени дизайни. Най-значителните творения от човешки кости са полилей в централната част на стаята и гербът на Шварценбергите – най-изтъкнатите от благородниците в Чехия – отляво. Трудно е да не се оставите на въображението си, когато размишлявате за ума, който е създал неща като полилей от човешки кости. Основната причина зад всичко това е доста обикновена: просто става въпрос за спестяване на пространство. Тези кости доброволно са били дадени от телата на вярващи римокатолици от цяла Европа. Те искали да бъдат погребани там след поклонничеството на абата на Седлец до Йерусалим през 1278 г., когато донесъл почва от Голгота, където Исус бил предположително разпнат.

Толкова много хора искали да бъдат погребани в Голготската почва, че капелата била превърната в костницата . Останките на преди това погребаните били разкопавани и пренареждани през 16-ти век: практичен, но донякъде тревожен начин за използване на ограниченото погребално пространство.

Пещерата на вещицата Бел – Тенеси

Тази заплашителна пещера е предполагаемото бивше скривалище на злонамерена вещица, която тероризирала семейството Бел през 1800-те години. Този злонамерен дух предполагаемо е отровил и убил Джон Бел, причинявайки хаос в семейството му, особено на дъщеря му Бетси. Казва се, че вещицата била отмъстителна съседка на име Кейт Бац. Легендата за нейния произход е локален мит в Тенеси и е била увековечена в романи и на екрана. Има слухове, че президентът Андрю Джаксън е посетил имота, но е бил уплашен и е казал: „Няма да прекарам друга нощ с вещицата Бел, предпочитам да се изправя пред цялата британска армия.“

Островът на куклите – Тешуило, Мексико

Островът на куклите, или La Isla de las Muñecas, е създаден от човек на име Дон Хулиан Сантана, който живял като отшелник на острова близо 50 години до смъртта си през 2001 година. По време на пребиваването си там натрупал впечатляваща, но зловеща колекция от разчленени, счупени кукли и ги закачал на клоните на дърветата около острова, където те остават и до днес, като жертви. Изглежда жестоко и тревожно, но историята зад нея е изненадващо сладка. Има няколко версии на легендата, но всички те обединяват идеята, че Дон Хулиан е посветил куклите на духа на малко момиче, което се е удавило в канала.

Остров на артилерийския кораб – Нагасаки, Япония

Остров Хашима е известен още като Гункандзима (означаващ „Остров на артилерийския кораб“, тъй като островът прилича на военен кораб). Той е 60,000 квадратни метра, и е пълен с бетонни руини в морето край Нагасаки, Япония. През 50-те години той е дом на хиляди миньори на въглища. Хашима остава изоставен от 1974 г., когато въглищните мини затворят. Винаги има нещо малко зловещо около изоставените острови. Разрушените сгради и изоставените вещи на бившите миньори придават на това място усещането за най-изолирания остров на Земята. Въпреки че Хашима беше напълно затворен до 2009 г., пътниците вече имат право да го посещават. Островът е признат от ЮНЕСКО през 2015 г.

Катакомбите – Париж, Франция

Можете да посетите една от най-страшните атракции в Париж, дом на костите на около шест милиона души и по-дълбоко под земята от метрото и канализацията. Катакомбите били създадени, заради пренапълнените гробища от 18-ти век. Не се отклонявайте от туристическия маршрут – през лятото на 2017 г. двама тийнейджъри се загубили в мрежата за три дни. Мястото трябва да претърпи значителни промени – в светлината на популярността си, ще затвори на 3 ноември за няколко месеца и ще отвори отново през 2026 г.

Остров Повелия – Венеция, Италия

Този красив трудно достъпен италиански остров е обременен от зловещото си минало – някога е бил зона за карантина на страдащите от чума в края на 1700-те години. По-късно, през 1920-те години, той се превърнал в лудница. Предполага се, че островът е обитаван от духове на пациентите от психиатричната болница. Легендата гласи, че садистичен доктор, терзан от видения за пациентите, които е мъчел, се е хвърлил от камбанарията. Сградата остава – изоставена, ръждясала структура. През 2014 г. почти се е превърнала в луксозен хотел, но сделката е пропаднала и остава зловещо напомняне на ужасното си минало. Не е предназначена да бъде посещавана от никого, камо ли от туристи – но операторите на лодки във Венеция понякога правят тези пътувания.

Кратерът Дарваза, или „Вратата към ада“ – Туркменистан

Да, наистина има кратер дълбоко в пустинята на Туркменистан, който е горял огън повече от 50 години. Официално наречен Кратерът Дарваза, това невероятно зрелище е известен също като Вратата – или Портата – към ада. Няма конкретни записи за това, какво точно се е случило, което прави огнената пещера още по-вълнуваща. Казва се, че се е образувала през 1971 г., когато съветски геолози, търсейки масло, осъзнали, че са попаднали на пещера с природен газ. Запалили я, за да избегнат разпространението на метан. Сега е невероятно зрелище, в пълна дива природа, въпреки че учените казват, че огъньт започва да утихва. Това е било истинско туристическо място, макар и Туркменистан да не е най-лесното място за посещение заради строгите визови политики.

