Любопитно

7 от най-страшните места в света

От обладани острови до изоставени градове - това са някои от най-ужасяващите локации с мрачни истории

30 октомври 2025, 13:04
7 от най-страшните места в света
Източник: iStock

С трахът продава. Без значение от същността на плътта им, духовете на мъртвите донесат много реални печалби, когато става въпрос за туризъм. Туристите, които плащат за турове на обладани къщи, го правят за вълнуващо, но в крайна сметка безопасно преживяване. Дестинациите, които представяме по-долу, обаче не са свързани с търговската уплаха, която може да се купи на атракции по Хелоуин. Това е истинският бизнес. Тези места са автентично и непреднамерено странни, мрачни и мистериозни.

Костницата в Седлец ​ – Седлец, Чехия  

Костницата в Седлец, малка католическа капела, разположена под Църквата на всички светии, се счита, че съдържа скелетите на 40,000 до 70,000 души, разпръснати по интериора в артистично подредени дизайни. Най-значителните творения от човешки кости са полилей в централната част на стаята и гербът на Шварценбергите – най-изтъкнатите от благородниците в Чехия – отляво. Трудно е да не се оставите на въображението си, когато размишлявате за ума, който е създал неща като полилей от човешки кости. Основната причина зад всичко това е доста обикновена: просто става въпрос за спестяване на пространство. Тези кости доброволно са били дадени от телата на вярващи римокатолици от цяла Европа. Те искали да бъдат погребани там след поклонничеството на абата на Седлец до Йерусалим през 1278 г., когато донесъл почва от Голгота, където Исус бил предположително разпнат.

Толкова много хора искали да бъдат погребани в Голготската почва, че капелата била превърната в костницата . Останките на преди това погребаните били разкопавани и пренареждани през 16-ти век: практичен, но донякъде тревожен начин за използване на ограниченото погребално пространство.

Пещерата на вещицата Бел – Тенеси 

Тази заплашителна пещера е предполагаемото бивше скривалище на злонамерена вещица, която тероризирала семейството Бел през 1800-те години. Този злонамерен дух предполагаемо е отровил и убил Джон Бел, причинявайки хаос в семейството му, особено на дъщеря му Бетси. Казва се, че вещицата била отмъстителна съседка на име Кейт Бац. Легендата за нейния произход е локален мит в Тенеси и е била увековечена в романи и на екрана. Има слухове, че президентът Андрю Джаксън е посетил имота, но е бил уплашен и е казал: „Няма да прекарам друга нощ с вещицата Бел, предпочитам да се изправя пред цялата британска армия.

Островът на куклите – Тешуило, Мексико  

Островът на куклите, или La Isla de las Muñecas, е създаден от човек на име Дон Хулиан Сантана, който живял като отшелник на острова близо 50 години до смъртта си през 2001 година. По време на пребиваването си там натрупал впечатляваща, но зловеща колекция от разчленени, счупени кукли и ги закачал на клоните на дърветата около острова, където те остават и до днес, като жертви. Изглежда жестоко и тревожно, но историята зад нея е изненадващо сладка. Има няколко версии на легендата, но всички те обединяват идеята, че Дон Хулиан е посветил куклите на духа на малко момиче, което се е удавило в канала.

Най-зловещите места по света с мрачна история
14 снимки
кошмар ужас
хорър ужас
хорър ужас призраци плаж
ужас хорър

Остров на артилерийския кораб – Нагасаки, Япония  

Остров Хашима е известен още като Гункандзима (означаващ „Остров на артилерийския кораб“, тъй като островът прилича на военен кораб). Той е 60,000 квадратни метра, и е пълен с бетонни руини в морето край Нагасаки, Япония. През 50-те години той е дом на хиляди миньори на въглища. Хашима остава изоставен от 1974 г., когато въглищните мини затворят. Винаги има нещо малко зловещо около изоставените острови. Разрушените сгради и изоставените вещи на бившите миньори придават на това място усещането за най-изолирания остров на Земята. Въпреки че Хашима беше напълно затворен до 2009 г., пътниците вече имат право да го посещават. Островът е признат от ЮНЕСКО през 2015 г.

Катакомбите – Париж, Франция  

Можете да посетите една от най-страшните атракции в Париж, дом на костите на около шест милиона души и по-дълбоко под земята от метрото и канализацията. Катакомбите били създадени, заради пренапълнените гробища от 18-ти век. Не се отклонявайте от туристическия маршрут – през лятото на 2017 г. двама тийнейджъри се загубили в мрежата за три дни. Мястото трябва да претърпи значителни промени – в светлината на популярността си, ще затвори на 3 ноември за няколко месеца и ще отвори отново през 2026 г.

Остров Повелия – Венеция, Италия  

Този красив трудно достъпен италиански остров е обременен от зловещото си минало – някога е бил зона за карантина на страдащите от чума в края на 1700-те години. По-късно, през 1920-те години, той се превърнал в лудница. Предполага се, че островът е обитаван от духове на пациентите от психиатричната болница. Легендата гласи, че садистичен доктор, терзан от видения за пациентите, които е мъчел, се е хвърлил от камбанарията. Сградата остава – изоставена, ръждясала структура. През 2014 г. почти се е превърнала в луксозен хотел, но сделката е пропаднала и остава зловещо напомняне на ужасното си минало. Не е предназначена да бъде посещавана от никого, камо ли от туристи – но операторите на лодки във Венеция понякога правят тези пътувания.

Кратерът Дарваза, или „Вратата към ада“ – Туркменистан  

Да, наистина има кратер дълбоко в пустинята на Туркменистан, който е горял огън повече от 50 години. Официално наречен Кратерът Дарваза, това невероятно зрелище е известен също като Вратата – или Портата – към ада. Няма конкретни записи за това, какво точно се е случило, което прави огнената пещера още по-вълнуваща. Казва се, че се е образувала през 1971 г., когато съветски геолози, търсейки масло, осъзнали, че са попаднали на пещера с природен газ. Запалили я, за да избегнат разпространението на метан. Сега е невероятно зрелище, в пълна дива природа, въпреки че учените казват, че огъньт започва да утихва. Това е било истинско туристическо място, макар и Туркменистан да не е най-лесното място за посещение заради строгите визови политики.

Вижте снимки на тези ужасяващи места в нашата галерия!

Източник: CNN    
Зловещи места Тъмен туризъм Човешки кости Призраци Изоставени дестинации Легенди и митове Горящи кратери Кукли Катакомби Вещици
Последвайте ни

По темата

Почина Иван Тенев

Почина Иван Тенев

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Тайният живот и харемът на Путин - разследването на Роман Баданин

Тайният живот и харемът на Путин - разследването на Роман Баданин

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Могат ли кучетата да ядат ориз?

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 6 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 7 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 6 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 5 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

България Преди 23 минути

Според данни на Евростат България е на второ място сред страните от ЕС по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г.

<p>Дамиано Давид и Доув Камерън се сгодиха</p>

След две години връзка: Дамиано Давид и Доув Камерън се сгодиха

Любопитно Преди 37 минути

Слуховете за връзката между двамата се появиха за първи път през септември 2023 г.

Кои са най-мразените зодии в зодиака

Кои са най-мразените зодии в зодиака

Любопитно Преди 54 минути

Съществува теория, че когато не харесвате или се чувствате отблъснати от някого, неговият зодиакален знак може да показва „тъмната страна“, която ви предлага уроци за самоотражение

„Моето дете се бори със зависимостта“ – Роузи О’Донъл сподели болката си след присъдата на дъщеря си

„Моето дете се бори със зависимостта“ – Роузи О’Донъл сподели болката си след присъдата на дъщеря си

Любопитно Преди 1 час

Повдигнаха обвинения на трима измамници, причинили вреди за 120 000 лв.

Повдигнаха обвинения на трима измамници, причинили вреди за 120 000 лв.

България Преди 1 час

Двама от обвиняемите заблуждавали, че са упълномощени да продават имоти в столичния квартал „Студентски град“

НС прие процедурни правила за предлагане и избор на председател на ДАНС

НС прие процедурни правила за предлагане и избор на председател на ДАНС

България Преди 1 час

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

Любопитно Преди 1 час

Конкурсът „Мис Вселена“ е насрочен за 21 ноември

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Любопитно Преди 1 час

„Нашите експерименти са предварителни и показват, че тонът значително може да повлияе на представянето“, написаха изследователите в своята статия

Хиляди без работа заради изкуствения интелект? Истината зад съкращенията в Amazon

Хиляди без работа заради изкуствения интелект? Истината зад съкращенията в Amazon

Технологии Преди 1 час

Някои поставят под въпрос дали изкуственият интелект е изцяло виновен

НАСА засне призрачно лице на Слънцето

НАСА засне призрачно лице на Слънцето

Любопитно Преди 2 часа

Един от най-интересните феномени на човешкия ум е парейдолията - способността да виждаме лица в неща, които нямат лица

Германия увеличава минималното заплащане

Германия увеличава минималното заплащане

Свят Преди 2 часа

Минималната почасова ставка в Германия става 14,60 евро, но постепенно в два етапа

<p>Доживотен затвор за двойния убиец с &bdquo;Макаров&ldquo; в Бургас</p>

Апелативният съд потвърди доживотната присъда за убиеца на брокерката Теодора Бахлова

България Преди 2 часа

Станимир Рагевски беше осъден и за отнемането на живота на Юмер Мехмед

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Любопитно Преди 2 часа

Карис е „много щастлива, че имам прекрасен гардероб, от който мога да избирам“, имайки предвид колекцията на майка ѝ

Ветото на Радев падна: Парламентът ще назначава шеф на разузнаването

Ветото на Радев падна: Парламентът ще назначава шеф на разузнаването

България Преди 2 часа

Промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ подкрепиха 126 депутати, 86 бяха против, нямаше въздържали се

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Свят Преди 2 часа

Поводът е интервю на белгийския министър на отбраната Тео Франкен

Иван Тенев

„Преди да умреш - живей“: Иван Тенев - агентът на усмивката и иронията

България Преди 2 часа

Бохем по душа, артист по природа и Агент по призвание - Иван Тенев превърна живота си в история, която си струва да се разказва

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Училище отпразнува юбилей със залесяване

sinoptik.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Президентът на Черноморец: Раздялата с Ангел не беше лесна

Gong.bg

Гимнастиците със синдром на Даун бяха удостоени със специални награди

Gong.bg

„Здравей, България" празнува 25 години в ефира на NOVA

Nova.bg

Почина журналистът Иван Тенев

Nova.bg