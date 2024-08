Колко „порти към ада“ има на Земята?

П о света има много места, които са наричани „портите на ада“. За някои от тези странни подземни места се е смятало, че са действителни врати към подземния свят, докато други са спечелили името си заради впечатляващата си геология, вулканична дейност, пълна недостъпност или други особености. Ето някои примери за известни така наречени порти на ада.

Първа в списъка е известната Плутонова порта в град Памуккале в Югозападна Турция. Този обект е пример за плутонион - религиозен храм, посветен на хтоничния бог Плутон (Хадес). Обектът е преоткрит и разкопан през 2013 г., въпреки че намеци за съществуването му са записани в различни исторически източници.

Първоначално храмът е бил построен с порта и заобикаляща я арена, която е водела към пещера. Тази пещера е била забранена за посетители; само свещениците са имали право да влизат в нея. Хората обаче можели да седят на издигнати седалки и да наблюдават жреците, които извършват своите церемонии. Тези събития се провеждали при изгрев слънце, когато биковете били водени през района към пещерата. Зрителите можели да наблюдават как големите животни започват да се борят, преди да паднат мъртви, докато жреците оставали невредими.

