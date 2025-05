7 малко известни факта за Деня на победата

В началото на май 1945 г. нацистка Германия окончателно капитулирала пред съюзническите сили, с което е сложен край на войната в Европа.

В чест на това Уинстън Чърчил обявил официален празник - 8 май (в някои източноевропейски страни, включително Русия, се отбелязва на 9 май заради часовата разлика). Този ден бил наречен Ден на победата в Европа, пише Sky History.

Повечето хора знаели, че на Деня на победата в Обединеното кралство, както и в други съюзнически държави, се провели масови партита и тържества. Но имало и някои интригуващи факти за Денят на победата, които не били толкова известни.

1. Германия капитулирала за втори път — по искане на Сталин

За първи път германците капитулирали напълно в Реймс, Франция, на 7 май 1945 г. Капитулацията влязла в сила на 8 май.

Въпреки това Сталин не останал доволен. Той искал някои промени в документа за капитулация и смятал, че както германските, така и съветските представители не били достатъчно високопоставени. Освен това смятал, че е по-добре капитулацията да се извършила в Берлин, центъра на нацистката власт.

Някои твърдели, че истинската причина на Сталин била, че първоначалната церемония по подписването не донесла достатъчно слава на Съветския съюз.

Във всеки случай по-висшестоящ германски представител, Вилхелм Кайтел, отишъл в Берлин на 8 май, за да подпишел друга, малко по-различна капитулация. Тази капитулация била подписана около полунощ – някои казали, че била малко преди полунощ, други — че била малко след това.

2. Денят на независимостта се празнувал на различни места в различни дни

Като се взели предвид всички сложни детайли на капитулацията на Германия, не било изненадващо, че различни групи в крайна сметка празнували Деня на независимостта в различни дни.

Повечето от съюзниците празнували на 8 май. Но поради часовата разлика Нова Зеландия в крайна сметка празнувала на 9 май.

Съветският съюз признал за официална едва втората капитулация на Германия. Но документ, подписан много късно на 8 май в Германия, бил подписан на 9 май московско време. Затова Съветският съюз празнувал на 9 май, наричайки го Ден на победата — който се празнувал в Русия и до днес.

3. Правителството било готово за масови партита

На 7 май вечерта било обявено, че 8 май ще бъде национален празник. И Чърчил предприел някои стъпки, за да гарантирал, че празненствата минат безпроблемно. Всъщност той се свързал с Министерството на храните, за да се уверил, че има достатъчно бира.

И все пак, както се оказало, това не било достатъчно. Въпреки че празненствата продължили до късно през нощта, до вечерта бирата свършила в много кръчми.

People celebrate VE Day in London, 8 May 1945. News that Germany had surrendered had been broadcast the day before and a national holiday was declared in Britain for the following day. IWM MGH 6901 <1/4> pic.twitter.com/kwnJ0itj5m

Правителството също така временно облекчило правилата за дажби, за да позволило на хората да си купят знамена и кокили, без да използвали скъпоценните купони за дажби.

Други социални правила също били облекчени. Хората се плискали във фонтани, палили огньове в лондонските паркове и дори спали на улицата след дълга нощ на забавления. Полицията разрешила всичко това, а проблемите били малко.

4. Въпреки цялата радост от Деня на победата, след това дажбите всъщност се увеличили

Разбира се, Денят на победата не означавал, че Втората световна война приключила. Боевете не свършили до капитулацията на Япония.

When VE Day finally came in May 1945 it was met with relief, exhaustion, and cynicism. Was the #SecondWorldWar really over?



🔒 Archive subscribers can read Steven Casey’s new feature nowhttps://t.co/S0Ss0p2jcS