60-секундната сутрешна грешка, която тайно съсипва целия ви ден, според психолог

В иновни ли сте, че проверявате служебните си имейли с полуотворени очи, докато сутрешната ви аларма все още звъни? Много хора дори не са станали от леглото, а вече механично превъртат социалните мрежи или отговарят на съобщения, докато тялото им все още се опитва да се събуди. Този навик изглежда напълно безобиден и автоматичен – просто го приемаме като още една неизбежна рутина на съвременния динамичен живот, пише HELLO!

Въпреки това все по-голям брой психолози предупреждават, че взирането в мобилния телефон веднага след събуждане променя радикално начина, по който мозъкът се справя с натоварването през останалата част от деня. И тази промяна изобщо не е добра.

Както обяснява професор Алфредо Родригес-Муньос, завеждащ катедрата по психология в Мадридския университет „Комплутенсе“, когато погледнете екрана в първата минута от деня, мозъкът ви преминава „от състояние на възстановяване в състояние на тревога за броени секунди“.

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От режим на почивка директно в режим „задължение“

Тази рязка промяна има сериозни последствия за нервната система. Когато първата информация, която мозъкът получава след отварянето на очите, са чакащи задачи, негативни новини, спешни служебни имейли или постоянни социални стимули, силното чувство за стрес се появява още преди да сте успели да закусите. Истинският проблем тук не е просто в прекаленото време пред екрана или губенето на ценни минути сутрин. Проблемът е в начина, по който изкуствено форсираме нервната си система.

През първите няколко минути след събуждането ни мозъкът преминава през особено чувствителен, деликатен период. Това е времето за регулиране на вниманието, когнитивната активност и емоционалното ни състояние – естествен преход между покоя и активността.

Смартфоните прекъсват този процес почти мигновено.

„Мозъкът пропуска постепенния преход към активиране и преминава директно в режим на изискване“, обяснява проф. Родригес-Муньос.

Нашият сив сектор не прави разлика между реална застрашаваща ситуация и изкуственото чувство за неотложност, създадено от известията. Ето защо много хора започват деня си с усещането, че вече закъсняват и бързат за някъде.

За нервната система бавното събуждане, отварянето на завесите, лекото раздвижване и спокойната закуска без дигитален шум са нещо съвсем различно от получаването на информационна лавина в момента, в който отворите очи.

Защо сутрешното превъртане е толкова пристрастяващо?

За мнозина посягането към телефона е несъзнателен импулс, дори когато не очакват нищо важно. Според специалистите в тези моменти мобилният телефон вече не функционира единствено като технологичен инструмент, а се е превърнал в психологическо продължение на нашия социален, емоционален и професионален живот.

Мозъкът бързо научава, че зад екрана винаги се крие нещо ново, несигурно или възнаграждаващо. Тук се задействат хормоналните механизми на допамина, свързани с очакването на награда. Социалните мрежи и приложения са умишлено проектирани така, че да задействат малки, незабавни психологически стимули, които лесно се превръщат в навик. Мозъкът започва да очаква тази сутрешна доза стимулация и в крайна сметка трайно свързва самото събуждане с влизането в онлайн пространството.

Ситуацията се усложнява и от факта, че масово хората спят с телефони на нощното шкафче и ги използват за будилници, което прави дигиталната връзка неизбежна още със спирането на алармата.

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Скритата връзка с хроничната умствена умора

Проблемът рядко идва от единични случаи; той се засилва, когато това поведение се повтаря ден след ден. Редовното взиране в дисплея рано сутрин води до непрекъснато усещане за напрежение, когнитивно претоварване и психологическо прегаряне (бърнаут).

„Много хора се чувстват изтощени още преди изобщо да са започнали деня си както трябва“, подчертава професорът.

Когато мозъкът влезе в „режим на реакция“ твърде рано, вие започвате да живеете в постоянно състояние на бойна готовност спрямо външния свят – имейли, на които трябва да отговорите, чужди животи, които трябва да отразите, и новини, които трябва да обработите. В дългосрочен план тази хиперсвързаност ражда раздразнителност, фрагментирано внимание и усещането, че животът преминава в бързата лента. Проявява се и странен парадокс: чувствате се изключително заети и изморени през целия ден, но накрая имате усещането, че не сте свършили нищо съществено. Това, което ни изтощава, не е броят на задачите в списъка, а постоянната умствена превъзбуда.

Как лошата сутрин вреди на нощния сън

Един от най-интересните изводи на испанския учен е, че сутрешните и вечерните навици са скачени съдове. Човек, който започва деня си залепен за екрана, обикновено го завършва по абсолютно същия начин – проверявайки съобщения в леглото до късно.

„Мозъкът се нуждае от ясни, чисти моменти на прекъсване на връзката, за да регулира нивата на стрес и да се подготви за качествен сън“, обяснява Родригес-Муньос.

Когато сме онлайн денонощно, това превключване така и не се случва. Мозъкът остава в непрекъсната бдителност, което блокира психологическото възстановяване. И тук проблемът не е само в известната синя светлина от дисплеите, а в дълбоката ментална хиперстимулация. Сънят не работи като превключвател на лампа – не можеш да затвориш служебната поща и да заспиш спокойно на секундата. Мозъкът изисква плавен преход, за да намали оборотите и да влезе в състояние на покой.

Правилото на 15-те минути

Добрата новина е, че нямате нужда от сложни, изтощителни или чудотворни сутрешни ритуали. Психолозите съветват да започнем с нещо съвсем просто: да оставим ума си да се събуди, преди да го включим към шума на света.

Отлагането на първото поглеждане в телефона само с 15 или 20 минути сутрин е напълно достатъчно, за да помогне за правилното регулиране на умствената активност. Най-важното е първото нещо, което очите ви виждат след събуждане, да не бъде поредица от известия. Вместо това отворете прозореца, пуснете естествената светлина в стаята, раздвижете тялото си или изпийте чаша вода на спокойствие. Така ще позволите на нервната си система да се активира плавно, гарантирайки си много по-устойчив, продуктивен и спокоен ден.