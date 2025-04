6 април: Турция признава независимостта на България

Б ългаро-турският протокол от 6 април 1909 г. е споразумение, с което Османската империя признава независимостта на Царство България срещу материални компенсации и гаранции за правата на мюсюлманите на българска територия.

Отхвърлянето на трибутарния статут от България на 22 септември 1908 г. предизвиква остра реакция на османските власти. Срещу отказа на султана от формалния контрол върху външната политика на София и южната част на страната (третирана съгласно Топханенския акт като османска провинция), те настояват за парични компенсации и корекции на границата в района на Одрин и поречието на Арда до Харманли.

В отговор на военните демонстрации от османска страна, правителството на Александър Малинов е принудено да свика частична мобилизация на два пъти в рамките на три месеца

(октомври 1908 г. – януари 1909 г.). На предложението му да даде обезщетение от 10 млн. е отвърнато с искания за 572 млн. лв. През ноември 1908 г. българският пратеник в Цариград Андрей Ляпчев предлага максимума, на който София е готова – 82 млн. лв.

