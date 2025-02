5 февруари: Русия първа признава независимостта на България

Н а 5 февруари 1909 г. Русия, първа от Великите сили, признава независимостта на България. Няколко месеца по-рано, на 22 септември 1908 г. в черквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново със специален манифест е провъзгласена независимостта на България, а княз Фердинанд I приема титлата цар на България.

На следващия ден Австро-Унгария обявява анексирането на Босна и Херцеговина. Тъй като клаузите на Берлинския договор (1878 г.) са нарушени,

възниква остра Балканска криза

(1908–1909 г.).

