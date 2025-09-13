Любопитно

Пастор заяви, че Исус може да се завърне на 23 или 24 септември

Популярното видение на един пастор кара всички вярващи да бъдат в очакване

13 септември 2025, 07:03
Пастор заяви, че Исус може да се завърне на 23 или 24 септември
Източник: IStock

П опулярното видение на един пастор кара всички вярващи да бъдат в очакване, пише New York Post.

Южноафрикански пастор наскоро заяви, че Исус може да се завърне на 23 септември, когато Празникът на тръбите ще възвести Второто пришествие и Съдния ден. 

Във видео в YouTube, пастор Джошуа Мхлакела твърди, че е видял Исус в божествено видение, завръщащ се на Земята по време на тазгодишния Рош Хашана - дата, която някои християни вече свързват с пророчества.

„Възторжението е пред нас, независимо дали сте готови или не. Видях Исус да седи на трона си и го чух много силно и ясно да казва: „Идвам скоро“, каза Мхлакела.

Пасторът добави: „На 23-ти и 24-ти септември 2025 г. той ми каза: „Ще се върна на Земята.“

Под видеото в YouTube много коментатори също изглеждаха убедени, че пасторът е на прав път.

„10-годишната ми дъщеря наскоро сънува разкъсването“, написа един, а друг потребител добави: „Уау, мога да разчитам хората и Джошуа казва 100% истината. Дори никога не слушам видеоклипове, в които се твърди, че имам видения, но Бог ми каза да гледам това.“

Друг отговори: „Избирам да бъда готов духовно за завръщането на Исус, защото никой не знае датата или часа.“

Друг се съгласи: „По-добре е да сме на сигурно, отколкото да съжаляваме. Вместо да спорим, нека бъдем бдителни и готови, само Бог знае часа. Миналия месец и аз имах видение, сънувах, че сънувам... и Господ се яви, казвайки ми, че скоро ще дойде.“

Възнесението, концепция в християнското предание за края на времето, обещава на вярващите бързо бягство от седем години хаос и обреченост, известни като Скръбта - преди Исус да се завърне, за да създаде рая.

Въпреки шума и тези новини, както вярващите, така и съмняващите се предупреждават, че не може да се каже денят или часът на точното идване на Исус.

Но възможно ли е знаците вече да са тук?

Земляните получиха място на първия ред за „кървава луна“ на 7 и 8 септември, когато пълната луна се обагри в зловещо, апокалиптично червено – точно както предупреждава Йоил 2:28-31.

Забележителният пасаж в Библията гласи: „Слънцето ще се превърне в тъмнина, а луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен.“

Изгряваща червена луна: независимо дали е космически сигнал или библейско дежавю, небето накара всички да говорят Луната и края.

Източник: New York Post    
Завръщането на Исус Пастор Джошуа Мхлакела Видение Второ пришествие 23 септември 2025 Възнесение Кървава луна Пророчества Съден ден Край на времето
