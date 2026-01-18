Любопитно

5 навика на "богатите момичета“ за по-добри финанси през 2026 г.

Сред първите навици, цитирани от популярната финансова инфлуенсърка Миа Макграт, е поддържането на ежедневна видимост върху финансите ѝ

18 януари 2026, 11:08
Източник: iStock

Т ам, където някога е имало традиционни финансови съвети, „навиците на богатите момичета“ са привлекли по-младата аудитория в социалните медии с по-закачлив поглед върху стандартната интерпретация за това как да се максимизират доходите и активите, пише Newsweek.

Модерният слоган се очертава като доминиращ начин на мислене предимно за жени от поколение Z, които преосмислят връзката си с парите с навлизането си в зряла възраст. Но зад амбициозния брандинг се крие нещо по-прагматично: набор от навици, вкоренени в бюджетиране, автоматизация и стратегическо мислене.

Популяризирана от големи творци като Миа Макграт и Ерин Конфортини, а сега анализирана от финансови експерти, тенденцията сигнализира за изместване от лукса, ориентиран към потребителите, към системи, които биха могли да изградят истинска финансова сигурност.

С наближаването на 2026 г., ето пет „навика на богатите момичета“, които трябва да имате предвид.

Знайте числата си, следете разходите си

Сред първите навици, цитирани от популярната финансова инфлуенсърка Миа Макграт, е поддържането на ежедневна видимост върху финансите ѝ.

„Проверявам банковия си баланс редовно, получавам ежедневни известия“, сподели 25-годишният Макграт в своя публикация. „Не е задължително да проверявате баланса си всеки ден, но установявам, че тази осведоменост ми помага да се придържам към бюджета си“.

Това ниво на осведоменост отразява насоките на основателката на финтех компаниите Сунира Мадхани, която каза пред Newsweek: „Избягването на финансите ви само създава стрес. Яснотата създава увереност. Следете редовно приходите, разходите, спестяванията и нетното си състояние. Не можете да увеличите това, което не измервате“.

Създател на съдържание Ерин Конфортини също набляга на финансовото проследяване.

„Проследяваме всеки един долар, който харчим през 2026 г.“, каза тя на своите последователи , добавяйки: „Ако не следите разходите си, е толкова трудно да поставите покупките си в перспектива“.

Платете първо на себе си

Втора тема, повтаряна както от Макграт, така и от финансовия експерт Лесли Х. Тейн, е важността първо да платите на себе си.

„Аз съм самонаето лице, така че веднага щом си платя, заделям спестяванията и инвестициите си настрана, преди да направя каквито и да било разходи“, каза Макграт. „Това означава, че не чакам до края на месеца, за да разбера колко мога да си позволя да спестя“.

Тейн каза пред Newsweek, че този метод е практичен път за постигане на финансови цели : „Автоматизирайте процент от заплатите си, който да се депозира автоматично във високодоходна спестовна сметка. По този начин средствата са извън полезрението, извън ума и вашите цели за спестявания са на първо място“.

Мадхани добави, че автоматизирането на финансите помага за премахване на емоциите от процеса: „Богатството се изгражда чрез постоянство, а не чрез мотивация. Автоматизацията премахва емоциите и създава дългосрочна дисциплина“.

Живей под възможностите си

Макграт описа инвестиционната си стратегия като умишлено дискретна.

„Инвестирам в скучни индексни фондове“, каза тя. „Не се опитвам да определя времето на пазара; не се опитвам да определя времето на следващата печеливша акция. Поддържам нещата прости, пасивни и диверсифицирани“.

Тя също така съветва хората да не увеличават разходите си на живот, докато спестяванията им растат.

„Има изкушение да увелича разходите си на живот в съответствие с доходите си, но вместо това запазих начина си на живот на нивото, което имах от миналата година, и инвестирах разликата“, каза тя. „Това ще ми помогне да постигна финансова свобода по-бързо и все още мога да живея приятен живот“.

Мадхани подсилва това мислене, като насърчава промяна в начина на мислене от потребление към собственост.

„Вместо да гоните тенденциите, инвестирайте в активи, образование и възможности“, каза тя.

Изграждане на системи

Амбициозният образ на богатството – допълнен с подбран лукс, завидни пътувания и дизайнерски артикули – може да доминира в платформи като TikTok и Instagram, но Мадхани казва, че зад истинския финансов успех се крие нещо по-малко видимо: системи.

„Като човек, който е изградил и разширил множество компании, вярвам, че тенденцията „навиците на богатите момичета“ пропуска същината“, добавя тя. „Истинското богатство е свързано със системи“.

Тя посъветва да се отнасяте към времето като към валута: „Възложете задачи с ниска стойност на външни изпълнители, автоматизирайте графика си и защитете най-добрите си часове за работа, генерираща доходи или фокусирана върху растежа. Богатството се изгражда чрез ливъридж, а не чрез прегаряне“.

Тейн повдигна въпроса за една често пренебрегвана система, по която хората могат да предприемат действия днес.

„Потребителите са абонирани за абонаменти, които вече не използват , или има по-рентабилни стратегии, които биха могли да проучат“, каза тя.

Създайте множество потоци от доходи, избягвайте дългове

Макграт, чиито впечатляващи шестцифрени спестявания редовно стават вирусни, ясно заяви, че диверсификацията не се отнася само за акциите.

„Никога не разчитам на един източник на доходи“, каза тя, добавяйки, че хората имат по-голям контрол над финансите и живота си, ако търсят резервни начини за генериране на пари.

Избягването на дългове с висока лихва е друг крайъгълен камък за експертите.

„Използването на кредитни карти може да бъде полезно, ако потребителите не носят баланси и не изплащат задълженията си всеки месец“, каза Тейн. „Но реалността е, че не толкова много хора ги използват“.

Тя препоръчва да се установят правила за онлайн пазаруване, включително 24-часова пауза преди покупка на каквото и да е, за да се прецени дали артикулът е от съществено значение.

Подготовката за извънредни ситуации също е важна, добави Тейн: „Добра идея е да спестите между три и шест месеца разходи, от които да се възползвате“.

Но Мадхани каза, че истинското въздействие на движението на „богатите момичета“ зависи от това какво ще се случи по-нататък.

„Истинската енергия на богатото момиче не е свързана с това как изглежда животът ти онлайн“, каза тя. „Става въпрос за това да имаш контрол над времето, парите и бъдещето си“.

 

Източник: Newsweek    
