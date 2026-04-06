Любопитно

Защо винаги сме гладни? Д-р Джейсън Фънг разкри причината за проблема с преяждането

Отслабването е сложен процес, който надхвърля простото ограничаване на храната. Според водещи експерти ключът към дългосрочния успех се крие в разбирането на това как тялото ни реагира на глада, а не в безкрайните изчисления на калориен дефицит

6 април 2026, 07:35
Източник: iStock

З агубата на тегло изисква коренна промяна в начина, по който разбираме и реагираме на глада, твърди д-р Джейсън Фънг, специалист по нефрология и автор на книгата „Кодът на глада“ (The Hunger Code), съобщава Fox News.

„През повечето време се фокусираме върху това да ядем по-малко или какво точно ядем, но това невинаги е добър подход, защото не стига до корена на проблема“, споделя той.

„Ядем, защото сме гладни, и спираме, когато сме сити. Така че, ако се замислите за проблема с преяждането, той всъщност е проблем на прекомерния глад“, допълва експертът.

Д-р Фънг обяснява, че ако гладът не съществуваше, щеше да е много по-лесно да избираме правилните храни или дори да практикуваме периодично гладуване (fasting). Това е и основната причина новите GLP-1 медикаменти (лекарства за диабет и отслабване), които потискат апетита, да бъдат толкова ефективни.

„Докато не разберете какво е гладът – какво го причинява и как да се справите с него – не можете просто да ядете по-малко. Ако само намалите храната, гладът ви ще се увеличи и винаги ще бъдете в състояние на вътрешна борба със себе си“, обяснява той.

Трите типа глад

Според д-р Фънг съществуват три различни вида глад: хомеостатичен, хедонистичен и обусловен.

  • Хомеостатичен глад: Това е физическият глад, управляван от хормоните. Това е естественият сигнал на тялото, че се нуждае от гориво. Важно е да се разберат хормоналните фактори тук, включително нивата на инсулин и кортизол. Липсата на сън, например, може да засили този глад, тъй като високият кортизол от стрес и умора кара тялото да търси повече храна.
  • Хедонистичен глад: Свързан е с удоволствието – ядете, защото искате, а не защото сте физически гладни. „Това е идеята за десерта“, казва Фънг. Този тип хранене активира центровете за възнаграждение в мозъка, освобождава допамин и може лесно да излезе извън контрол. Ултрапреработените храни, пълни с изкуствени подсладители, засилват този ефект и ни пречат да спрем.
  • Обусловен глад: Това е „социалният“ глад, провокиран от средата. Отивате на кино – трябва да ядете пуканки. Гледате мач или телевизия – трябва да хрупате нещо. Всичко това създава навик за ядене, който мнозина наричат „шум от храна“ (food noise).
Златните правила за трайно отслабване

Д-р Фънг предлага три основни правила за постигане на дългосрочни резултати:

1. Избягвайте ултрапреработените храни

Тези продукти често задействат и трите вида глад едновременно. Те не засищат, но увеличават желанието за още храна. Експертът подчертава, че ситостта няма нищо общо с калориите. „Може да изядете омлет от три яйца със зеленчуци (около 800 калории) и да сте сити часове наред. Или да изпиете подсладено кафе с поничка (отново 800 калории), но да огладнеете само след 30 минути.“

2. Осигурете си адекватен период на гладуване

Периодичното гладуване помага на тялото да регулира сигналите за глад и да подобри метаболитното здраве. Д-р Фънг препоръчва въвеждането на ясни правила – например да не се яде след 19:00 часа или докато гледате телевизия. Това позволява на тялото да преработи приетите калории и да започне да изгаря телесните мазнини.

3. Променете заобикалящата ви среда

Успехът зависи от промяната на навиците и средата. Навсякъде сме заобиколени от изкушения – в кафенето до офиса има понички, а на работните срещи често се предлагат безплатни сладкиши. Разпознаването на тези капани и намирането на алтернативи (като поръчване на кафе предварително, за да не чакате пред витрината с десерти) е от решаващо значение за предотвратяване на преяждането.

„Трябва да препроектирате физическата и социалната си среда, така че да изградите правилната нагласа и навици за успех в дългосрочен план“, съветва д-р Фънг.

Източник: Fox News    
Последвайте ни

Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение
Ексклузивно

Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение

Преди 1 ден
Домашен питбул нахапа две деца в Бургас
Ексклузивно

Домашен питбул нахапа две деца в Бургас

Преди 1 ден
Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток
Ексклузивно

Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток

Преди 1 ден
САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им
Ексклузивно

САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 28 минути

Епицентърът на труса е бил на 325 км северозападно от столицата Атина

Откриха две тела след удар на Иран по жилищна сграда в Хайфа

Откриха две тела след удар на Иран по жилищна сграда в Хайфа

Свят Преди 43 минути

По-рано беше проведена мащабна спасителна операция с участието на тежка техника, използвана за разчистване на отломките и достигане до затрупаните хора

Светът преди 5 милиона години: Среща с мастодонти, саблезъби тигри и маймуни край Дорково

Светът преди 5 милиона години: Среща с мастодонти, саблезъби тигри и маймуни край Дорково

Любопитно Преди 2 часа

Плиоценският парк в Дорково е най-голямото находище на Балканите, събрало над 600 кости от 30+ вида древни животни. С уникалния си музей то разкрива вълнуваща история за климата и природата в Източна Европа преди милиони години

Пролетта се усмихва - до 25 градуса в началото на седмицата

Пролетта се усмихва - до 25 градуса в началото на седмицата

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

Свят Преди 10 часа

Четирима души са ранени, а трима се издирват под срутените конструкции на седеметажната сграда

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Свят Преди 10 часа

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 11 часа

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

Тръмп даде още 24 часа на Иран: Нов краен срок за сделка или „унищожение“

Тръмп даде още 24 часа на Иран: Нов краен срок за сделка или „унищожение“

Свят Преди 11 часа

На 27 март той постави десетдневен краен срок, който изтичаше утре в 20:00 ч. източноамериканско време

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

България Преди 12 часа

До момента те можеха да бъдат поставени по желание от родителите и след като те ги закупят от аптеката

.

Арест в България: Задържаха мъж заради палеж на фабрика в Чехия

Свят Преди 12 часа

Отговорност за атаката беше поета от неизвестна про-палестинска група

,

Трима загинаха при падане на дърво по време на търсене на великденски яйца в Германия

Свят Преди 13 часа

Въпреки незабавните спасителни действия, 16-годишно момиче и 21-годишна жена са загинали на място

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Свят Преди 13 часа

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

България Преди 13 часа

Не беше избран най-подходящият момент за подписването му, коментира лидерът на ПП

,

Гардиън: Унгария избира между досегашния курс и промяна

Свят Преди 14 часа

Унгарците ще гласуват на 12 април на най-значимите избори в Европа тази година

,

Северна Македония намали акцизите на горивата

Свят Преди 14 часа

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски

.

Десетки мигранти са в неизвестност след корабокрушение в Средиземно море

Свят Преди 15 часа

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за бременна котка

dogsandcats.bg

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Отиде си великият поет и композитор Михаил Белчев

Edna.bg

Дневен хороскоп за 6 април, понеделник

Edna.bg

Признание: предлагат гола на Ивайло Михайлов за наградата „Пушкаш“

Gong.bg

Наша актриса блести на мач от НБА

Gong.bg

Отиде си певецът, композитор и поет Михаил Белчев

Nova.bg

Започва Страстната седмица

Nova.bg