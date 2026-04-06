Защо винаги сме гладни? Д-р Джейсън Фънг разкри причината за проблема с преяждането

З агубата на тегло изисква коренна промяна в начина, по който разбираме и реагираме на глада, твърди д-р Джейсън Фънг, специалист по нефрология и автор на книгата „Кодът на глада“ (The Hunger Code), съобщава Fox News.

„През повечето време се фокусираме върху това да ядем по-малко или какво точно ядем, но това невинаги е добър подход, защото не стига до корена на проблема“, споделя той.

„Ядем, защото сме гладни, и спираме, когато сме сити. Така че, ако се замислите за проблема с преяждането, той всъщност е проблем на прекомерния глад“, допълва експертът.

Д-р Фънг обяснява, че ако гладът не съществуваше, щеше да е много по-лесно да избираме правилните храни или дори да практикуваме периодично гладуване (fasting). Това е и основната причина новите GLP-1 медикаменти (лекарства за диабет и отслабване), които потискат апетита, да бъдат толкова ефективни.

„Докато не разберете какво е гладът – какво го причинява и как да се справите с него – не можете просто да ядете по-малко. Ако само намалите храната, гладът ви ще се увеличи и винаги ще бъдете в състояние на вътрешна борба със себе си“, обяснява той.

Трите типа глад

Според д-р Фънг съществуват три различни вида глад: хомеостатичен, хедонистичен и обусловен.

Хомеостатичен глад: Това е физическият глад, управляван от хормоните. Това е естественият сигнал на тялото, че се нуждае от гориво. Важно е да се разберат хормоналните фактори тук, включително нивата на инсулин и кортизол. Липсата на сън, например, може да засили този глад, тъй като високият кортизол от стрес и умора кара тялото да търси повече храна.

Това е физическият глад, управляван от хормоните. Това е естественият сигнал на тялото, че се нуждае от гориво. Важно е да се разберат хормоналните фактори тук, включително нивата на инсулин и кортизол. Липсата на сън, например, може да засили този глад, тъй като високият кортизол от стрес и умора кара тялото да търси повече храна. Хедонистичен глад: Свързан е с удоволствието – ядете, защото искате, а не защото сте физически гладни. „Това е идеята за десерта“, казва Фънг. Този тип хранене активира центровете за възнаграждение в мозъка, освобождава допамин и може лесно да излезе извън контрол. Ултрапреработените храни, пълни с изкуствени подсладители, засилват този ефект и ни пречат да спрем.

Свързан е с удоволствието – ядете, защото искате, а не защото сте физически гладни. „Това е идеята за десерта“, казва Фънг. Този тип хранене активира центровете за възнаграждение в мозъка, освобождава допамин и може лесно да излезе извън контрол. Ултрапреработените храни, пълни с изкуствени подсладители, засилват този ефект и ни пречат да спрем. Обусловен глад: Това е „социалният“ глад, провокиран от средата. Отивате на кино – трябва да ядете пуканки. Гледате мач или телевизия – трябва да хрупате нещо. Всичко това създава навик за ядене, който мнозина наричат „шум от храна“ (food noise).

Златните правила за трайно отслабване

Д-р Фънг предлага три основни правила за постигане на дългосрочни резултати:

1. Избягвайте ултрапреработените храни

Тези продукти често задействат и трите вида глад едновременно. Те не засищат, но увеличават желанието за още храна. Експертът подчертава, че ситостта няма нищо общо с калориите. „Може да изядете омлет от три яйца със зеленчуци (около 800 калории) и да сте сити часове наред. Или да изпиете подсладено кафе с поничка (отново 800 калории), но да огладнеете само след 30 минути.“

2. Осигурете си адекватен период на гладуване

Периодичното гладуване помага на тялото да регулира сигналите за глад и да подобри метаболитното здраве. Д-р Фънг препоръчва въвеждането на ясни правила – например да не се яде след 19:00 часа или докато гледате телевизия. Това позволява на тялото да преработи приетите калории и да започне да изгаря телесните мазнини.

3. Променете заобикалящата ви среда

Успехът зависи от промяната на навиците и средата. Навсякъде сме заобиколени от изкушения – в кафенето до офиса има понички, а на работните срещи често се предлагат безплатни сладкиши. Разпознаването на тези капани и намирането на алтернативи (като поръчване на кафе предварително, за да не чакате пред витрината с десерти) е от решаващо значение за предотвратяване на преяждането.

„Трябва да препроектирате физическата и социалната си среда, така че да изградите правилната нагласа и навици за успех в дългосрочен план“, съветва д-р Фънг.