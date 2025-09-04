Любопитно

4 септември: Главата на краля на Солун става трофей за цар Калоян

Вижте какво се е случило на този ден в историята

4 септември 2025
4 септември: Главата на краля на Солун става трофей за цар Калоян
На 4 септември 1207 г. българите нанасят един от най-тежките удари върху Латинската империя, създадена след Четвъртия кръстоносен поход. В засада край Родопите е убит кралят на Солун Бонифаций Монфератски, един от най-значимите западни владетели на Балканите в началото на XIII век.

Как се стига дотук?

След победата на цар Калоян при Адрианопол (1205 г.), където латинците търпят катастрофален разгром, отношенията между България и Латинската империя стават изключително напрегнати. Солунското кралство, управлявано от Бонифаций Монфератски, е второто по значение владение на кръстоносците след Константинопол.

На 4 септември 1207 г. български воини причакват Бонифаций в Родопите (според някои източници край река Цепина). Владетелят е убит и обезглавен, а главата му е изпратена като трофей на цар Калоян в Търново.

Последствията

За Солун кралството остава без силен владетел. На трона е издигнат малолетният син на Бонифаций Деметрий, а вдовицата му Маргарита Унгарска поема управлението. Това значително отслабва позициите на латинците в региона.

За България убийството е голяма победа за Калоян, който затвърждава влиянието си на Балканите. Само месец по-късно обаче самият цар умира внезапно пред стените на Солун според някои хронисти от болест, според други убит от свои приближени.

Смъртта на Бонифаций Монфератски отслабва Латинската империя и отваря възможности за България да разшири влиянието си в Македония и Беломорието. Събитието остава в хрониките на епохата като един от ключовите удари на Калоян срещу западните кръстоносци.

Присъда за Тодор Живков

На 4 септември 1992 г. Върховният касационен съд на България осъжда бившия държавен и партиен ръководител Тодор Живков на седем години затвор и парична глоба за злоупотреба с държавни средства.

Обвиненията срещу него са свързани с използването на огромни суми за лични и представителни нужди по време на дългото му управление изграждане и поддържане на луксозни резиденции, както и раздаване на скъпи подаръци на приближени и чуждестранни гости.

Без затвор

Макар присъдата да е една от първите в Източна Европа срещу бивш комунистически лидер, тя остава по-скоро символична. Живков никога не влиза в затвора, тъй като по това време е вече в напреднала възраст, със сериозни здравословни проблеми и под домашен арест. До смъртта си на 5 август 1998 г. той фактически е на свобода, макар и ограничен в придвижването. След кончината му всички висящи съдебни дела срещу него отпадат, както изисква българското законодателство.

Процесът срещу Живков остава спорен в обществената памет за едни той е знак за опит за търсене на справедливост след десетилетия авторитарно управление, а за други е половинчат и недовършен опит за разплата с комунистическото минало.

Още събития на 4 септември:

  • 1781 г. – 44 испански заселници основават град Лос Анджелис
  • 1886 г. Вождът на апачите Джеронимо се предава на армията на САЩ.
  • 2016 г. папа Франциск канонизира Майка Тереза за светица

Родени:

  • 1913 г. роден е японският архитект Кензо Танге
  • 1933 г. роден е американският актьор Ричард Кастелано (Кръстникът)
  • 1969 г. родена е българската народна певица Николина Чакърдъкова

Починали:

  • 1989 г. умира френският писател Жорж Сименон
  • 2006 г. умира австралийският тв водещ и естествоизпитател Стив Ъруин

