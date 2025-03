26 март: Втора българска армия превзема Одрин

Обсадата на Одрин от български и сръбски войски от октомври 1912 г. до 26 март 1913 г. завършва с превземането на турската крепост от Втора българска армия, решителна победа, довела до края на Балканската война.

Съюзниците са под общото командване на ген. Никола Иванов, а решителният пробив на източния сектор от крепостта е извършен под командването на ген. Георги Вазов, брат на Иван Вазов и генерал Владимир Вазов. Обсадата е известна с някои от първите случаи в света на действие на бойна авиация.

Завземане на града

107 years since the Second Bulgarian army captured Adrianople/Edirne/Odrin after 5 months-long siege during the #BalkanWars. Edirne was considered the best Ottoman fortress on the Balkans, a key stronghold protecting the capital Istanbul. pic.twitter.com/pcJBwayt9w — Alexander Stoyanov (@Al_Stoyanov) March 26, 2020

Сутринта на 26 март главната отбранителна линия на Одрин е овладяна и български части започват да навлизат в града, който е обхванат от паника. Последната османска съпротива е преодоляна до обяд.

Сред първите подразделения, навлезли в града, е Двадесет и девети пехотен ямболски полк. Михо Георгиев, войник от това подразделение, издига българско знаме върху Селим джамия, където са се укрили много жители на града. Иван Балахуров, също от Двадесет и девети ямболски полк, пръв достига щаба на Шукри паша и го задържа до пристигането на ескадрон от представителния Лейбгвардейски конен полк, начело с полковник Генко Мархолев.

🇧🇬🇷🇸🇹🇷On March 26th, 1913, the siege of Odrin ended (now Edirne).



▶️ This battle took place during the 1st Balkan War (1912-13) and lasted more than 5 months.



▶️ It opposed Bulgaria and Serbia to the Ottoman Empire. The latter lost this strategic city at the end of the battle. pic.twitter.com/LppcMzSyCF — Euro Créative 🇪🇺 (@Euro_Creative_) March 26, 2020

Артилерийски генерал Шукри паша е конвоиран от гвардейците до щаба на генерал-майор Георги Вазов, а след това предава сабята си на командващия генерал-лейтенант Никола Иванов.

Тъй като щабът на Шукри паша се намира в сръбската окупационна зона на града, той е охраняван от сръбски части до изпращането му в София.

Преди пленяването си Шукри паша е заповядал унищожението на складовете с хранителни запаси и боеприпаси, което впоследствие допринася за гладната смърт на много турски военнопленници.

Майк Тайсън

30 yrs ago Mar 25: Mike Tyson, former heavyweight champion, is released from Indiana Youth Center after serving 3 years of a 6-year sentence for rape. In worldwide media event, he walks out at 6:15 a.m. with promoter Don King at his side. He is back in the ring 5 months later. pic.twitter.com/gIN7WdzbDx — Matthew Aguilar (@MatthewAguilar5) March 25, 2025

На 26 март 1992 г. боксовата легенда Майк Тайсън е осъден на шест години затвор по обвинения в изнасилване. През лятото на 1991 г. в живота на Тайсън се случва епизод, който корено променя неговата съдба. Майк посетил конкурса за красота „Мис Черна Америка“, където се запознал с една от участничките – Дезире Уошингтън.

Първоначално мис Уошингтън благосклонно приела ухажванията на екс-шампиона, но впоследствие заявила, че Тайсън я е изнасилил. В процеса съдът взел страната на потърпевшата и Майк бил осъден на шест години затвор. Той излязъл предсрочно на свобода през март 1995 г.

Владимир Путин

На тази дата през 2000 г. Владимир Путин за първи път е избран за президент на Русия. Путин става първият човек в държавата още на 31 декември 1999 г., когато след оставката на руския президент Борис Елцин е назначен за временно изпълняващ длъжността.

Владимир Путин завършва Юридическия факултет на Ленинградския държавен университет (ЛГУ). От 1977 г. работи в следствения отдел на Дирекцията на КГБ на СССР за Ленинград и Ленинградска област. От 1985 до 1990 г. служи в резидентурата на съветското външно разузнаване в ГДР.

On state television, Russian President Boris Yeltsin resigns and appoints Vladimir Putin as his successor.



Putin’s first decree as President is a total pardon of Yeltsin. pic.twitter.com/D0JLdQERff — 2000 Live (@25YearsAgoLive) December 31, 2024

След завръщането си в Ленинград работи като помощник – ректор на Ленинградския държавен университет.

А след това като съветник на Анатолий Собчак, председател на Ленинградския градски съвет. След като подава оставка от КГБ на 20 август 1991 г., той продължава да работи в кметството на Санкт Петербург. След поражението на Собчак на губернаторските избори през 1996 г., той се премества в Москва, където е назначен за заместник-ръководител на делата на президента на Руската федерация.

След кратък мандат начело на Федералната служба за сигурност на Руската федерация и като секретар на Съвета за сигурност, през август 1999 г. оглавява Руското правителство.

Още събития на 26 март: