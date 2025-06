26 юни: Възходи и падения на крале👑

Н а 26 юни 1483 г. започва царуването на Ричард III, наричан още Ричард Гърбавия във Великобритания. Той произхожда от рода Йорк, потомък е на династията на Плантагенетите, на която е и последен представител. Едва 9-годишен, той е провъзгласен за 3-ти херцог на Глостър след коронацията на брат му Едуард IV за крал през 1461 г. Служи вярно на брат си в борбата между родовете Йорк и Ланкастър.

След смъртта на Едуард IV трона поема синът му Едуард V. Неговото престолонаследие обаче е обявено за невалидно от парламента с „Акт за престолонаследието“, тъй като сватбата на неговите родители крал Едуард IV и Елизабет Уудвил е призната за незаконна като сключена без разтрогване на предишния брак на краля, поради което и синовете им нямат права върху короната. Едуард V и брат му Ричард са затворени в лондонската крепост Тауър и по-късно са убити (но тази версия и вината на чичо им Ричард се оспорват). Ричард Глостърски се съгласява и е коронясан за крал под името Ричард III.

