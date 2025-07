23 юли: Моторни песни и куршуми: Разстрелът на Никола Вапцаров

Н а 23 юли 1942 г. е разстрелян българският поет Никола Вапцаров.Той е български поет, чието творчество е предимно със социална и хуманна тематика. Единствената издадена приживе стихосбирка на Вапцаров, озаглавена „Моторни песни“, излиза през 1940 г. Превеждана е на редица езици. Вапцаров сътрудничи на нелегалната тогава Българска комунистическа партия и е активен антифашист. Посмъртно е амнистиран след 1944 г.

Вапцаров, който е с леви убеждения, в началото на Втората световна война се занимава с просъветска дейност.

През ноември 1940 по време на Соболевата акция той заминава за Банско, където става организатор на събирането на подписи в подкрепа на съюзен договор със СССР. На 12 декември в дома на Вапцарови в град Банско е направен обиск и поетът е арестуван, след като у него са намерени компрометиращи материали.

През втората половина на декември той е освободен под гаранция до разглеждане на преписката от прокурора. В първите дни на юни 1941 г. Вапцаров е арестуван отново и от София е откаран и затворен в Разложкото полицейско управление във връзка с образуваното там наказателно дело по участието му в Соболевата акция. Полицията го интернира за три месеца в Годеч до произнасянето на съда. При организирания процес по реда на Закона за защита на държавата (ЗЗД) го намират за невинен и той е оправдан.

Междувременно СССР е нападнат през юни 1941 г. от Германия, и след като се завръща в София на 31 август, Вапцаров започва да търси контакти за участие в съпротивата. Така се свързва с Цвятко Радойнов, който е влязъл нелегално в страната начело на една от няколко групи съветски диверсанти през лятото на 1941 г.

Никола Вапцаров е назначен за деловодител на „минноподривната комисия“ и за дейността си получава средства, с които издържа семейството си,

тъй като подривната организация е финансирана от СССР.

През март 1942 г. след продължителни агентурни действия полицията извършва арести на над 750 комунисти и безпартийни нелегални. Впоследствие около 60 от тях стават подсъдими по делото, станало известно като процес срещу ЦК на БРП. Повдигнати са им обвинения по реда на ЗЗД – за сътрудничество и помагателство на терористична група, финансирана от чужда държава във време на война, и за организиране на дейност, целяща насилствена промяна на установения държавен ред в Царство България, както и за подривна дейност срещу съюзническите немски войски.

Вапцаров е арестуван на 4 март и след мъчения в ареста признава за нелегалната си дейност.

При последвалия обиск в дома му са открити пистолет, шифровани записки, агитационни материали и други доказателства, уличаващи го в конспиративна дейност. На 6 юли 1942 г. започва процесът. Протоколът от откритото заседание на Софийския военен съд от 6 юли 1942 г. показва, че пред съда Вапцаров се отрича от показанията си, дадени при разследването. На 23 юли той е осъден на смърт и още същата вечер бива разстрелян, заедно с Антон Иванов, Антон Попов, Петър Богданов, Георги Минчев и Атанас Романов на Гарнизонното стрелбище в София. Молба на Вапцаров за помилване е представена на Борис III, но бива отклонена.

Треблинка е вторият най-смъртоносен лагер за изтребление, построен и управляван от нацистка Германия в окупирана Полша по време на Втората световна война. Намира се в гора североизточно от Варшава, на четири километра южно от село Треблинка в днешното Мазовецко войводство. Лагерът е действал между 23 юли 1942 г. и 19 октомври 1943 г. като част от операция „Райнхард“, най-смъртоносната фаза на „Окончателното решение“. През това време се смята, че между 700 000 и 900 000 евреи са били убити в газовите му камери, заедно с 2000 роми. В Треблинка са убити повече евреи, отколкото във всеки друг нацистки лагер за унищожение, освен Аушвиц-Биркенау.

Управляван от германските СС с помощта на охранители от Травники – набирани измежду съветски военнопленници, за да служат на германците –

лагерът се състои от две отделни части. Треблинка I е бил лагер за принудителен труд, чиито затворници работят в мина или напоителната зона и в гората, където сечеха дърва за зареждане на кремационните ями. Между 1941 и 1944 г. повече от половината от 20 000 затворници са убити чрез разстрели, глад, болести и малтретиране.

Many people wonder if there have been riots and escape attempts in the camps. Well, it actually happened, and it was in Treblinka, an extermination camp in occupied Poland. located in a forest north-east of Warsaw. #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/UpxgX4f6ll