21.02: Династия Романови и Комунистическия манифест

Източник: Wikipedia; Portrait by the Levitsky Studio, Livadiya. Today the original photograph is held at the Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia

Н а 21 февруари 1613 г. Михаил Романов става цар на Русия и слага началото на династията Романови – последната царска династия в Русия. Управлението му слага край на Смутното време и възстановява стабилността на страната.

Ингерийската и полско-московската война са прекратени съответно през 1617 и 1618 г., като руската независимост е потвърдена за сметка на териториални загуби на запад. Полският крал Владислав IV Васа най-накрая се съгласява да се откаже официално от претенциите си за руския трон с Договора от Поляновка през 1634 г.

На изток казаците правят безпрецедентен напредък в завладяването на Сибир, а руските изследователи достигат Тихия океан (Охотско море) до края на царуването на Михаил.

Комунистическия манифест на Маркс и Енгелс

На тази дата през 1848 г. е публикуван Комунистическия манифест на Карл Маркс и Фридрих Енгелс. Той е смятан за едно от най-значимите политически произведения. В предговор към немското издание на Манифеста от 1883 г. Енгелс заявява, че произведението е дело основно на Маркс. Произведение, в което Маркс изказва твърдения относно Втория Райх и възможността от евентуална война на народите.

Черновата на Манифеста, както и личното копие на Маркс на първия том на Капиталът, са включени в регистъра на ЮНЕСКО „Световна памет“, като „две от най-важните публикации на XIX век, имащи огромно влияние и до днес“. Записката в регистъра отбелязва, че тези творби са имали изключително значение за развитието на социалистическите, комунистическите и други революционни движения през XIX и XX в., като, в частност, доктрината на марксизма е била основно вдъхновение за освободителните движения в много страни в Африка, Азия и Латинска Америка. В същото време, записката отбелязва и факта, че произведенията на Маркс и Енгелс са били тълкувани и използвани по начин, който „да оправдае репресиите и абсолютния контрол от страна на държавата върху гражданите“.

Бенджамин Дизраели

На 21 февруари 1874 г. Бенджамин Дизраели наследява Уилям Гладстоун като министър-председател на Великобритания. Особена важност по време на правителството на Дизраели добива Източният въпрос.

Разгърналата се в тази връзка борба между Великите сили в много отношения определя отношенията на Великобритания с водещите европейски държави и преди всичко с Русия. Източният въпрос възниква във връзка с това, че през XIX в. икономическото, социалното и културното развитие на поробените от Османската империя народи от Балканския полуостров достига такова равнище, че те

започват да вдигат въоръжени въстания против османското господство.

Бенджамин Дизраели се стреми да затвърди влиянието на Великобритания в Османската империя и на Проливите. Политиката на неговото правителство е да защитава целостта на империята и да се обявява срещу националноосвободителните движения на балканските народи. Ето защо, въпреки пламенните призиви на Уилям Гладстон в защита на българите, той омаловажава жестокостите на турците при потушаването на Априлското въстание през 1876 г.

Малкълм Екс

През 1965 г. на този ден е убит Малкълм Екс - афроамериканец мюсюлманин, борец за правата на афроамериканците в САЩ през 1950-те и 1960-те години, сред най-известните и най-гласовитите членове на организацията „Нация на исляма“. През 1945 г. започва да обира богати бели семейства в Бостън. Заловен е и е осъден на 10 години затвор. След излизането си от затвора се прекръства от Малкълм Литъл на Малкълм Екс, за да означи според неговите думи, че е бивш роб. През 1953 г. ФБР му отваря досие след като той заявява, че е комунист.

Неговата популярност постепенно нараства. Той не винаги се съгласява с инициативите и методите на Мартин Лутър Кинг. Така например осъжда похода във Вашингтон през 1963 г. Той популяризира сунитския ислям сред чернокожите и вдъхновява боксьора Касиус Клей да приеме исляма и да приеме името Мохамед Али през 1964 г.

На 21 февруари 1965 г. докато произнася реч в зала в Манхатън е застрелян от 3-ма души от аудиторията, членове на „Нация на исляма“, които успяват да го прострелят 16 пъти.

Още събития на 21 февруари:

1972 г. – Ричард Никсън става първият американски президент, който посещава Китай, нормализирайки отношенията между двете държави в среща с китайския лидер Мао Дзедунг в Пекин

1946 г. – роден е британският актьор Алън Рикман („Робин Худ: Принцът на разбойниците“, „Разум и чувства“, „Распутин“, „Наистина любов“, филмите за Хари Потър)

1960 г. – роден е бившият бъгарски министър-председател Пламен Орешарски

1963 г. – роден е актьорът Уилям Болдуин („Роден на четвърти юли“, „Обратна тяга“)

2014 г. – умира българският актьор Джоко Росич („Хан Аспарух“, „Време разделно“, „Под игото“)

