18.02: Обесен е Апостолът на свободата Васил Левски

В асил Иванов Кунчев, известен още като Васил Левски, е български революционер и национален герой. Той е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО). Известен е и като Апостола на свободата, заради организирането и разработването на революционна мрежа за освобождаване на България от османско владичество.

Пътува по страната и създава частни революционни комитети, които да подготвят обща революция. Неговата мечта е за чиста и свята република, в която всички да имат равни права, независимо от своята народност и вероизповедание.

На 27 декември 1872 г. е заловен от турските заптиета в Къкринското ханче.

На 6/18 февруари 1873 г. присъдата е изпълнена в околностите на София. Мястото на обесването на Васил Левски се намира в центъра на днешна София, близо до мястото, където е издигнат негов паметник.

Heroes don't die. Bulgarian Revolutionary Vasil Levski (July 18, 1837 - Feb. 18, 1873) ‐--------- The Hanging of Vasil Levski O my Mother, dear Motherland Why weep you so mournfully, so plaintively? And you, raven, cursed bird - On whose grave croak you with such a dread?… pic.twitter.com/nMQAuEia3x

В последните си мигове се изповядва пред архиерейския наместник на София – отец Тодор Митов от Пирдоп. В изповедта си казва: „Каквото съм правил, в полза народу е“ и помолил прошка от него и от Бога, а в молитвите си да бъде споменаван като йеродякон Игнатий, а също и българският народ.

Няма преки свидетелства за погребението на Васил Левски след обесването му, а мястото на неговия гроб е предмет на различни хипотези и спорове.

Плутон

На 18 февруари 1930 г. американският астроном Клайд Томбо открива планетата Плутон. Той прави откритието си, когато сравнява две фотографски плаки, направени съответно на 23 и 29 януари. Планетата впоследствие е намерена на фотографии, най-старите от които са били заснети на 19 март 1915 г. Томбо открива Плутон, докато търси неизвестната планета X, причиняваща отклонения в орбитата на Нептун. В действителност обаче тези „отклонения“ са били причинени от недостатъчната точност, с която масата на Нептун е била известна тогава.

Плутон е планета джудже, обикаляща около Слънцето за приблизително 248 години,

така че от откриването си тя не е изминала дори половината от пътя по орбитата си. Тя е най-голямата планета джудже в Слънчевата система по обем и втората по отношение на масата след Ерида.

Плутон е замръзнал безжизнен свят в покрайнините на Слънчевата система. До 24 август 2006 г. Плутон е класифициран като деветата планета от Слънчевата система. Поради малките си размери, наклона на орбитата спрямо слънчевия екватор и ексцентричната си орбита, заради която понякога се намира по-близо до Слънцето от Нептун, винаги е имало спорове дали Плутон трябва да се разглежда като планета. Небесното тяло носи името на римския бог на подземното царство.

Революция на достойнството

Революцията на достойнството, известна още като Революцията на Майдана или Украинската революция, се състои в Украйна през февруари 2014 г. в края на протестите на Евромайдана, когато петдневни кървави сблъсъци между протестиращите и органите на реда в столицата Киев завършват с отстраняването на президента Виктор Янукович, връщането към Конституцията на Украйна от 2004 г. и избухването на руско-украинската война през 2014 г.

През ноември 2013 г. започва вълна от широкомащабни протести, известни като „Евромайдан“,

в отговор на решението на президента Янукович да не подпише споразумение за политическо асоцииране и свободна търговия с Европейския съюз (ЕС) и вместо това да избере по-тесни връзки с Русия. Протестиращите се противопоставят на широкоразпространената правителствена корупция и злоупотреба с власт, влиянието на Русия и олигарсите, полицейската бруталност, нарушенията на правата на човека и репресивните закони срещу протестите.

