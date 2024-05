Васил Левски и връзката му с Божурище

Б ългарската история е наситена с много емблематични личности, които са жертвали живота си за нашата страна и всеки един от тях заслужава да остане в паметта на българите много поколения напред. И все пак мисля, че едно име много ясно се откроява на фона на останалите – това на Васил Левски. Безстрашен българин, който без време си отива от този свят в името на една кауза, на една мечта, на един блян – да види България свободна! И макар да не доживява този ден, може би дълбоко в сърцето си е знаел, че това ще се случи с или без него.

Всеки е чувал за Васил Левски (или поне се надявам), всеки знае какъв е той, какво е направил за България и не случайно думата свобода е олицетворение на самия Дякон. Личност, която не бива да потъва в забрава, а да пребъде десетки, стотици години напред.

Историята разказва много за Левски, за подвизите му, както и за странстванията му из страната, които са отвели младия революционер в различни кътчета от нашата родина, включително в Божурище и Гурмазово, близо до София.

Историята, която ще ви разкажа знам от Любен Янков, жител на Божурище от много години, който за моя огромна радост освен, че има невероятна памет е записал всичко, което е научил през годините за района и за пребиваването на самия Левски в него, за което съм му безкрайно благодарна. Точно българи с такъв дух, самосъзнание и култура са онези съвременни будители, които будят искрата на знанието у нас, младите.

The statue of Vasil Levski who is the heroic person in the liberation war.

