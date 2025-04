18 април: „Анонимността не е извинение за глупостта“

Н а 18 април 1955 г. умира един от най-известните хора в света, чието име се е превърнало в синоним на думата „гений“ – Алберт Айнщайн. Той е немски физик–теоретик, философ и писател от еврейски произход, работил през голяма част от живота си в Швейцария и Съединените щати. Айнщайн е смятан за един от най-влиятелните и известни учени и интелектуалци за всички времена, неговото лице е едно от най-разпознаваните във всички части на земното кълбо, а често е определян и като бащата на съвременната физика.

Името му се свързва с популярното уравнение за еквивалентност на маса и енергия. През 1921 г. получава Нобелова награда

за приноса си към теоретичната физика и особено за откриването на закона за фотоелектричния ефект.

Happy Birthday @AlbertEinstein here are 8 Things You Never Knew About this great man. Enjoy #til pic.twitter.com/X609FVslcu

В самото начало на своята научна кариера Алберт Айнщайн разбира, че при тогавашните възгледи за физиката класическата механика не може да се съвмести със законите за електромагнитните полета, което го насочва към разработването на неговата специална теория на относителността. Той разбира също, че принципът на относителността може да бъде приложен и към гравитационните полета и през 1916 г. формулира и общата теория на относителността. През 1917 г. той използва общата теория на относителността за създаването на цялостен модел на структурата на Вселената, с което поставя началото на релативистичната космология.

Айнщайн публикува повече от 300 научни труда и над 150 други работи и получава почетни докторски степени от множество европейски и американски университети. Той пише и коментира широко върху множество философски и политически въпроси, като социализма и международните отношения (писмата, които разменя със Зигмунд Фройд, озаглавени „Защо война“, кратката статия „Защо социализъм“ и др.).

Алберт Айнщайн се обявява категорично против войната, а по-късно и против производството и употребата на ядрени оръжия.

В същото време в навечерието на Втората световна война той лично предупреждава американския президент Франклин Делано Рузвелт за опасността Германия да разработи ядрено оръжие, което стимулира бързото развитие на американската ядрена програма. Айнщайн е и един от инициаторите за създаване на държавата Израел.

През 1955 г. здравето на Айнщайн се влошава рязко. Той пише завещание и заявява на приятелите си: „Аз изпълних своята задача на тази земя“. Неговият последен труд е незавършеният призив за предотвратяване на ядрена война. Умира на 18 април 1955 година от аневризма на аортата. Точно преди смъртта си произнася няколко думи на немски, но американската медицинска сестра не ги разбира и не може да ги възпроизведе. Преди смъртта си пожелава скромно погребение. Погребението се извършва на 19 април 1955 г., присъстват само 12 от най-близките му роднини и приятели. Тялото му е кремирано и прахът е разпръснат във въздуха.

На тази дата през 1941 г. в Атина е обявено военно положение, а премиерът на страната се самоубива. На 6 април 1941 г. Германия обявява война на Югославия и Гърция с цел да наложи контрол над Балканите и да помогне на съюзника си Италия. В Гърция по това време е разположен съюзнически британски военен корпус (състоящ се от 40 000 австралийци и новозенландци), дислоциран на укрепената полоса между река Бистрица и Олимп, с цел да брани Тесалия. На германския призив да изгони от суверенна Гърция британския военен корпус, Коризис отговаря отрицателно.

Вермахтът започва настъпление на гръцка територия през Вардарска Македония и от общо 22 гръцки дивизии, 20 са заплашени от обкръжение. Четири от тях са на българската граница зад отбранителната линия „Метаксас“.

На 18 април 1941 г. в Атина е обявено военно положение на съвместно заседание на правителството с висшия генералитет и главния щаб на гръцката армия. Заседанието е председателствано от Коризис. Междувременно той разбира, че

гръцкият държавен глава крал Георгиос II се евакуира със семейството си на британски военнотранспортен самолет за Крит.

Гръцкият генералитет е на мнение, че съпротивата е безсмислена и е въпрос на дни, ако не и на часове, бронетанковият авангард на Третия Райх да се появи пред Акропола. Кралят напуска страната. Управлението се разпада.

Вечерта на 18 април 1941 г. Коризис се прострелва с два изстрела в сърдечната област. Вторият се оказва фатален.

Принцът на Монако Рение III се жени за холивудската звезда Гейс Кели на 18 април 1956 г. на бляскаво събитие в Монако. Това е любов като от приказка, като на годежа Грейс изразява желанието си за „много деца“, а принцът описва годеницата си като „най-милото момиче на света“.

After holding a small civil ceremony the day before, the church wedding between Grace Kelly and Prince Rainier of Monaco was held today in 1956. Kelly's wedding dress was designed by MGM's Helen Rose and was worked on for six weeks by three dozen sewists. pic.twitter.com/ddV4heOUVb