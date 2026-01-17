Любопитно

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 януари 2026, 06:46
17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори
Римската империя - снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

В раздираната от граждански войни Римска република, на фона на политическа нестабилност и семейни интриги, едно лично решение се оказва исторически поврат: на 17 януари през 38 г. пр.н.е. Гай Октавий – по-късно известен като Октавиан Август, първият римски император – сключва брак с Ливия Друзила, жена със собствен сложен жизнен път и непокорен характер.

Ливия вече е омъжена и скоро ще роди второто си дете, когато съдбата я среща с Октавиан. Нейният първи брак с Тиберий Клавдий Нерон, политически противник на Октавиан, е разпаднат, за да позволи новия съюз – въпрос, който предизвиква сензация сред римския елит.

Но коя е Ливия? Тя е родена на 30 януари 59 г. пр.н.е. в знатен род, дъщеря на сенатора Марк Ливий Друз Клавдий и Алфидия. От първия си брак има два сина – Тиберий, който по-късно става втори римски император, и Нерон Клавдий Друз, военачалник с ключова роля в имперската династия.

След сватбата с Октавиан, Ливия не ражда повече деца, но става нещо повече от „императорска съпруга“. Тя остава непосредствен съветник на Август, участва активно в дипломацията на двора и оформя имиджа на римската владетелска фамилия в продължение на повече от пет десетилетия.

От политическа гледна точка този съюз е стратегически: чрез Ливия Октавиан укрепва връзката си със старите аристократични родове, а нейните синове биват интегрирани в императорския дом и плановете за бъдеща приемственост. Тиберий по-късно е осиновен от Август и наследява престола, а чрез Друз се заплита паметната верига от римски императори – от Клавдий до Калигула и Нерон.

В продължение на десетилетия Ливия играе активна роля в политическия живот на Рим. След смъртта на Август през 14 г. н.е. тя е официално адаптирана в рода Юлии и взема титлата Юлия Августа. Ливия продължава да влияе на управлението при своя син Тиберий и остава ключова фигура в императорския двор до смъртта си през 29 г. н.е.

Сватбата през 38 г. пр.н.е., която започва със спор и сензации, на практика бележи началото на една династия и утвърждава модела на римско семейство като център на политическа сила — урок, който ще бъде преповтарян от поколения владетели след тях.

  • Мрачен ден за британското кралско семейство

На този ден през  2024 г. британската монархия се оказа в центъра на общественото внимание, след като кралските дворци разпространиха две съобщения, които предизвикаха вълна от реакции във Великобритания и по света. В рамките на часове беше обявено, че Катрин, принцесата на Уелс, е приета в болница за коремна операция, а крал Чарлз III ще премине лечение за проблем с простатата.

От двореца Кенсингтън съобщиха, че операцията на принцеса Катрин е била планирана и успешна, но ще изисква по-продължително възстановяване. По тази причина тя временно се оттегля от публичните си ангажименти. Съобщението беше кратко и предпазливо, без конкретни медицински подробности – подход, който отразява желанието на семейството да запази личното пространство на бъдещата кралица, но и да предотврати спекулации.

Почти едновременно Бъкингамският дворец информира, че крал Чарлз III ще бъде подложен на медицинска процедура за лечение на доброкачествено състояние на простатата. В изявлението беше подчертано, че състоянието не е онкологично, а кралят е решил да сподели информацията публично, за да насърчи мъжете да обръщат внимание на профилактичните прегледи.

Съвпадането на двете новини в един и същи ден засили усещането за уязвимост в кралското семейство и напомни, че дори институции с вековна традиция не са застраховани от човешките изпитания. За монархията, която традиционно символизира стабилност и приемственост, здравословните проблеми на водещи фигури неизбежно пораждат въпроси за бъдещето и за ролята на останалите членове на кралското семейство.

В същото време официалните реакции подчертаха модерния облик на управлението на Чарлз III – по-отворен и склонен към прозрачност по теми, които в миналото често са били пазени в пълна тайна. Решението да се съобщи открито за здравословните състояния беше прието от мнозина като знак за доверие към обществото и за опит да се нормализира разговорът за здравето, дори на най-високо ниво.

Още събития на 17 януари:

  • 1945 г. – Втората световна война: Червената армия влиза във Варшава.
  • 2021 г. – Алексей Навални се завръща в Русия, след като се възстанови в Германия от опит за убийство, извършен, според разследване, от руското правителство.

Родени:

  • 1820 г. – родена е британската писателка Ан Бронте
  • 1860 г. – роден е българският генерал Георги Вазов
  • 1870 г. – родена е италианската принцеса и българска княгиня Мария Луиза Бурбон-Пармска
  • 1899 г. – роден е американският гангстер Ал Капоне
  • 1922 г. – родена е американската актриса Бети Уайт
  • 1931 г. – роден е американският актьор Джеймс Ърл Джоунс (озвучава Дарт Вейдър в „Междузвездни войни“ и Муфаса в „Цар Лъв“, „На лов за Червения октомври“, „Патриотични игри“, „Реална опасност“)
  • 1933 г. – родена е френската певица Далида
  • 1942 г. – роден е американският боксьор Мохамед Али
  • 1962 г. – роден е канадският актьор Джим Кери („Маската“, „Батман завинаги“, „Кабелджията“, „Лъжльото“, „Човек на Луната“, „Гринч“, „Блясъкът на чистия ум“)

Починали:

  • 1371 г. – умира българският цар Иван Александър
  • 1978 г. – умира българският поет Атанас Далчев
  • 2008 г. – умира американския шахматист Боби Фишер
Редактор: Надежда Неменски
Октавиан Август Ливия Друзила римска династия римска република британско кралско семейство крал Чарлз III принцеса Катрин здравословни проблеми политически брак 17 януари
Последвайте ни
Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Край на тайната на заплатите от тази година

Край на тайната на заплатите от тази година

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Свят Преди 8 часа

Във вторник Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора

<p>Албанският премиер си навлече гнева на гърците</p>

Албанският премиер си навлече гнева на гърците - каза, че не са наследници на Платон и Аристотел

Свят Преди 9 часа

„Ти не си потомък на Платон и Аристотел, както си мислиш“

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Свят Преди 10 часа

Той излезе с този коментар ден след като Мария Корина Мачадо подари приза, с който бе удостоена миналата година, на президента на САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

Свят Преди 10 часа

След като пое контрола над венецуелската петролна промишленост Тръмп обяви и края на доставките на нефт за Куба

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

България Преди 11 часа

Според него в момента има реална криза и в „Топлофикация“

<p>Бивш финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици</p>

Бивш гръцки финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици

Свят Преди 11 часа

Варуфакис каза, че разследването е тръгнало от направени от него коментари в подкаст

<p>Тръмп заплаши страните, отхвърлящи плана му за Гренландия</p>

Тръмп заплаши с мита страните, отхвърлящи плана му за Гренландия

Свят Преди 11 часа

Американският президент не разкри допълнителни подробности за плановете си, свързани с арктическия остров, който е автономна територия на Дания

<p>Премиерът на Япония изненада Мелони с тържество за рождения ѝ ден</p>

Премиерът на Япония изненада Джорджа Мелони с тържество за рождения ѝ ден

Свят Преди 12 часа

Мелони, която е родена на 15 януари 1977 г., навърши вчера 49 години

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

България Преди 12 часа

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Свят Преди 13 часа

Над 45 000 сигнала за прекъсване са регистрирани в Downdetector

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

България Преди 13 часа

Украински официални лица заявиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

България Преди 13 часа

Създаден е обходен маршрут за движение след катастрофата

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

България Преди 13 часа

Заподозрените - двама мъже, са заловени след преследване

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Свят Преди 13 часа

Много палестинци, независимо от политическата си ориентация, бяха изненадани от появата на Сами Насман

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Свят Преди 14 часа

Антикорупционният съд реши: Тимошенко е на свобода срещу 33 млн. гривни

<p>Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро!</p>

Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро! За нея най-важна е истината

Любопитно Преди 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 17 януари, събота

Edna.bg

Печени картофи с пресни гъби и кашкавал

Edna.bg

Око-Флекс вече е при Левски

Gong.bg

Росен Божинов дебютира за Пиза в Серия А

Gong.bg

Започва поредица от ледени дни

Nova.bg

Отбелязваме Антоновден

Nova.bg