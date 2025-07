13 юли: Русия настоява и съдбата на България е решена без българи

Б ерлинският договор от 13 юли 1878 г. е международен договор, който урежда промените в положението на Османската империя след Руско-турската война (1877 – 1878). Договорът е заключителният документ от Берлинския конгрес и е подписан точно месец след началото на тази среща на представителите на Великите сили – на 13 юни същата година в двореца Радзвил.

Договорът се състои от 64 члена.

Унищожава разпоредбите на предварителния Санстефанския мирен договор от 3 март 1878 г. между Русия и Османската империя.

Санстефанският договор изостря отношенията между Русия и останалите Велики сили. Основното противоречие се състои в предварителното съгласие на Русия, документирано в посочените по-горе споразумения и конвенция, на Балканите да не се създава голяма държава.

Някои клаузи на Берлинския договор са променени още при Съединението на Княжество България с Източна Румелия (6 септември 1885). Част от системата, установена с договора, е напълно разрушена на 22 септември 1908 г., когато България обявява независимостта си, а Австро-Унгария анексира Босна и Херцеговина, покрай благоприятно условие възникнало в Османската империя, където е налице Младотурската революция.

ON THIS DAY

On July 13, 1878, the Treaty of Berlin is signed in the aftermath of the Russo-Turkish War. The treaty granted complete independence of Serbia, Montenegro, and Romania from the Ottoman Empire. #OTD pic.twitter.com/euLcfxpjjr