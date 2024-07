Тръмп: Бог ме спаси!

Д оналд Тръмп заяви, че божествената намеса му е помогнала да оцелее след опит за убийство по време на предизборен митинг в Пенсилвания, и призова американците да се обединят, предаде АФП.

Тръмп с първа поява на публично място след стрелбата

"Единствено Бог предотврати немислимото", заяви бившият президент на САЩ и кандидат за Белия дом в социалните мрежи.

Той призова сънародниците си да се обединят, за да "не позволят на злото да победи".

На 13 юли Тръмп беше улучен в ухото при опит за убийство от въоръжен мъж на предизборен митинг.

Trump just got shot in the head and got up like a fucking gangster and fist pumped



pic.twitter.com/3TAzY5mI5E