1 септември: Училището на ужасите – кошмарът в Беслан

1 септември 2025, 06:18
1 септември: Училището на ужасите – кошмарът в Беслан
Източник: Thinkstock/Guliver

На 1 септември, денят, в който хиляди ученици в Русия традиционно започват новата учебна година, през 2004 г. Беслан преживя кошмар, който ще остане завинаги в паметта на страната. Вместо радост и вълнение, училищният двор се изпълни с ужас и страх.

Около началото на учебния ден група въоръжени терористи нахлува в училището и затваря учениците, учителите и родителите в спортната зала. Те поставят взривни устройства и заплашват да ги активират, ако руските войски не се изтеглят от Чечня.

Следващите три дни заложниците са държани в ужасяващи условия

– без вода, храна и медицинска помощ. Светът следеше със затаен дъх всяка информация за развитието на драмата.

На 3 септември ситуацията се влошава, когато експлозия вътре в залата предизвика престрелка между терористите и руските специални сили. Опитът за освобождаване на заложниците завършва с трагични загуби.

Общият брой на загиналите надхвърля 330 души, като повече от половината са деца. Над 700 души са ранени, много от тях с тежки и трайни травми. Много семейства губят повече от един близък.

Истории на болката и надеждата

Сред оцелелите е 12-годишната Аня, която споделя, че помни само тъмнината, шума от експлозията и ръката на учителката си, която я водила към безопасност. „Чувствах се сякаш светът се срутва върху мен, но благодарение на нея оцелях,“ разказва тя години по-късно.

Родителите също носят неизлечима болка. Майката на малкия Иля, който загуби живота си, казва: „Всяка година на този ден не мога да се върна към обикновените радости. Но се опитвам да разказвам на хората за него, за да знаят, че децата ни заслужават безопасно бъдеще“.

Друг оцелял, тогава ученик на 10 години, създава фондация в памет на загиналите съученици. Той казва, че мисията му е „да превърне болката в действие – за по-сигурни училища, за по-добро образование и за мир, който всички заслужаваме“.

Последствия и промени

Трагедията в Беслан предизвика силен обществен отзвук в Русия и по света. Кремъл прие редица мерки за засилване на сигурността в училищата и борбата с тероризма. В глобален контекст Беслан се превърна в символ на жестокостта на терористичните атаки и уязвимостта на цивилните по време на конфликт.

Паметта за жертвите се почита всяка година на 1 септември – ден, който за Беслан винаги ще бъде свързан с болка, но и с усилията на хората да предотвратят подобни трагедии в бъдеще. Историите на оцелелите напомнят, че дори след ужас има кураж, солидарност и надежда за нов живот.

  • Трагедията в мини „Бобов дол“

На 1 септември 1997 г. България беше разтърсена от една от най-тежките минни аварии в своята съвременна история. В мините на Бобов дол, при експлозия, загинаха 11 миньори. Произшествието стана в рудник „Иван Русев“ – подземен комплекс, известен с тежките условия на труд и рисковете, свързани с добива на въглища.

Причината за този инцидент

взривяването на газ гризу –безцветен, избухлив и задушлив газ, който се образува в каменовъглените мини и съдържа голям процент метан в себе си.

Спасителните екипи реагират незабавно, но поради условията в мината е било невъзможно да се предотврати трагедията. Вследствие на експлозията и отделянето на отровни газове вътре в галериите условията за работа са изключително тежки за спасителните екипи.

В операцията вземат участие минни спасители от Бобов дол и други въгледобивни райони, както и специалисти с опит в безопасността под земята. Те работят при високи концентрации на метан и въглероден оксид, рискувайки собствените си животи, за да достигнат до затрупаните и пострадалите миньори.

Поради труднодостъпния терен и опасните условия спасителната работа продължи няколко дни. През това време е направено всичко възможно да се стабилизира обстановката и да се осигури въздух в тунелите, за да се улесни евакуацията.

В резултат на аварията, освен 11 загинали миньори, пострадаха и трима души, които бяха ранени с различна степен на тежест. Те бяха бързо изкарани на повърхността и настанени за лечение в болница.

  • Откриването на „Титаник“

На 1 септември 1985 г. светът научава нещо, което ще остане в историята на океанските изследвания и морската археология. Американският океанограф Робърт Балард и неговият екип успяват да открият останките на легендарния лайнер Титаник, потънал през нощта на 14 април 1912 г., на дълбочина около 4000 метра в Северния Атлантик.

„Непотопяемият“ Титаник се превръща в символ на човешката амбиция и трагедия. Корабът потъва на първото си плаване след сблъсък с айсберг, отнемайки живота на над 1 500 души.

Въпреки че десетки експедиции се опитват да го открият през годините, истинската находка на Балард и екипа му разкрива мистерията на океанското дъно.

Балард използва напреднали подводни апарати и дистанционно управлявани сонди, които позволяват да бъдат заснети детайлите на кораба. Сред останките се открояват различни части от палубата, трапезарията и механичните инсталации, запазени в дълбините благодарение на студените океански води.

„Това откритие не е просто научно постижение, а възможност да се докоснем до една забравена история, да разкажем живота и трагедията на хората на борда,“ казва Балард години по-късно.

Още събития на 1 септември:

  • 1923 г. – Голямото земетресение в Канто опустошава района на Токио в Япония, жертвите са над 140 000, а бездомните 2,5 милиона.
  • 1939 г. – Втора световна война: Нацистка Германия напада Полша, с което започва войната.
  • 1969 г. – След държавен преврат в Либия, полковник Муамар ал-Кадафи взима властта, която по-късно предава на Народни Комитети.
  • Православна църква – Начало на Църковната нова година; свети Симеон Стълпник (Симеоновден)

Родени:

  • 1898 г. – роден е българският писател Димитър Талев („Преспанска тетралогия“, „Илинденци“)
  • 1956 г. – родена е българската актриса Катерина Евро („Оркестър без име“)
  • 1957 г. – родена е колумбийската певица Глория Естефан
  • 1996 г. – родена е американската актриса Зендая („Дюн“, „Еуфория“, „Спайдърмен“)

