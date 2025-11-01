Любопитно

1 ноември: Светът навлиза в ерата на водородната бомба

Вижте какво се е случило на този ден в историята

1 ноември 2025, 07:01
1 ноември: Светът навлиза в ерата на водородната бомба
Едуард Телър   
Източник: GettyImages

Н а 1 ноември 1952 г., на малкия атол Ениветок в Маршаловите острови, Съединените щати извършват първото успешно изпитание на термоядрено оръжие — експлозия, която бележи началото на нов, още по-опасен етап в ядрената надпревара между великите сили.

Тестът, известен с кодовото име „Ivy Mike“, е дело на екип от американски учени, водени от физика Едуард Телър, често наричан „бащата на водородната бомба“. За първи път човечеството успява да освободи енергия, не чрез делене на атоми, а чрез тяхното сливане — процес, подобен на този, който захранва самото Слънце.

Експлозия, по-мощна от всяко предишно оръжие

В 7:15 ч. сутринта местно време детонацията превръща цял остров в кипящ облак от огън и радиоактивна пепел. Мощността на взрива надхвърля 10,4 мегатона тротилов еквивалент — над 700 пъти по-силна от бомбата, хвърлена над Хирошима.

Температурите в центъра на експлозията са сравними с тези във вътрешността на звездите. Огненото кълбо се издига на повече от 40 километра височина, а ударната вълна се усеща на стотици километри. Самият остров, където е извършен експериментът, буквално изчезва от картата.

Тестът на „Ivy Mike“ бележи началото на термоядрената епоха — време, в което най-мощните държави се надпреварват да създават все по-разрушителни оръжия. Само година по-късно, през 1953 г., Съветският съюз провежда свой собствен водороден тест, което поставя началото на нов етап от Студената война — надпревара не само за идеологии, но и за оцеляване.

Едуард Телър и „моралната дилема“ на учените

Едуард Телър, един от водещите физици в проекта, остава противоречива фигура. За някои той е гений, който защитава Америка чрез технологично превъзходство. За други — човек, чиито открития поставят човечеството на ръба на самоунищожение.

Много от колегите му, включително Робърт Опенхаймер — „бащата на атомната бомба“ — се противопоставят на идеята за водородно оръжие, предупреждавайки, че то няма стратегическа стойност, а единствено апокалиптичен потенциал.

Днес, повече от седем десетилетия по-късно, ядрените оръжия остават част от глобалния политически баланс. Въпреки международните споразумения за забрана на тестове, термоядрените технологии продължават да бъдат развивани — по-тихи, по-прецизни и все така ужасяващо мощни.

Тестът от 1 ноември 1952 г. променя завинаги хода на историята. От този ден нататък човечеството живее в сянката на собствените си постижения — способно не само да покори енергията на звездите, но и да я използва срещу себе си.

  • Денят, в който света погледна към тавана на Сикстинската капела

На 1 ноември 1512 г., преди повече от пет века, в сърцето на Ватикана се събира множество духовници, благородници и граждани. Поводът – за първи път обществото ще види завършения таван на Сикстинската капела, изрисуван от гения Микеланджело Буонароти. Това е момент, който ще остане в историята като раждането на едно от най-великите произведения на западната живопис.

Проект, роден от нежелание

През 1508 г. папа Юлий II възлага на Микеланджело задачата да изрисува тавана на капелата – по онова време място за папски церемонии и конклави. Художникът първоначално отказва. Той е скулптор, не живописец, и дори смята, че папата и съперниците му от двора искат да го унижат.

Но когато все пак приема, вдъхновението и упоритостта му надделяват над страха и болката. В продължение на четири години – между 1508 и 1512 г. – Микеланджело работи почти сам, изправен на скеле на 20 метра височина, в неимоверно тежки условия. Той не просто изрисува сцени от Библията — създава вселена от образи, движения и символи, в която човешкото тяло и божественото присъствие се сливат в едно.

Фреските на тавана на Сикстинската капела обхващат над 500 квадратни метра, изпълнени с повече от 300 фигури. Централната част разказва девет сцени от Книгата Битие – от Сътворението на света до Потопа. Най-известната от тях, „Сътворението на Адам“, в която Божият пръст почти докосва този на човека, се превръща в символ на самата идея за живот, вдъхновение и човешка духовност.

Около основните сцени Микеланджело изобразява пророци, сибили, предци на Христос и фигури, които излъчват сила, тъга и възвишеност – човешки и божествени едновременно.

Първите зрители

Когато на 1 ноември 1512 г. вратите на Сикстинската капела се отварят за вярващите, публиката остава безмълвна. Никой дотогава не е виждал подобно нещо – мащаб, реализъм и емоция, каквито светът на Ренесанса не познава. Съвременниците на Микеланджело говорят за „откровение чрез изкуството“, а някои духовници дори се питат дали човек е способен сам да създаде нещо толкова божествено.

Още събития на 1 ноември:

  • 1520 г. – Фернандо Магелан открива проток между Атлантическия океан и Тихия океан, който по-късно е наречен Магеланов проток.
  • 1950 г. – Пуерторикански националисти, членове на Военните сили за национално освобождение (FALN), правят опит да убият президента на САЩ Хари С. Труман.
  • 1997 г. – филмът „Титаник“ на Джеймс Кеймън има първа публична прожекция на Международния филмов фестивал в Токио; филмът се превърна в един от най-касовите на всички времена и направи Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет светов ни звезди.

Родени:

  • 1757 г. – роден е италианският скулптор Антонио Канова
  • 1911 г. – роден е френският писател и историк Анри Троая 
  • 1973 г. – родена е индийската актриса и кралица на красотата Айшварая Рай

Починали:

  • 1894 г. – умира руският император Александър III

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
