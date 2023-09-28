Ето кои са кандидатите за кмет на Плевен

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Ето кои са кандидатите за кмет на Шумен

В ече е ясно кой ще се включи в оспорваната битка за кметското кресло в Плевен.

Ето и имената на кандидатите, както и партиите и коалициите, които ги подкрепят, съобщени на страницата на Общинската избирателна комисия:

1. Ева Веселинова Маринова - Найденова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

3. Чавдар Маркос Христанов - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

7. Валентин Венциславов Христов - ПП ГЕРБ

13. Владислав Тошков Николов - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

14. Любомир Георгиев Маринов - Граждани за Общината

21. Димчо Иванов Дешев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

28. Бойко Йорданов Тодоров - ЛЕВИЦАТА!

36. Емил Иванов Николчев - ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

38. Ина Любомирова Христова - ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

42. Данаил Николаев Раденцов - ВЪЗРАЖДАНЕ

46. Сашо Христов Радоловски - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

66. Наталия Стефанова Цанева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

69. Александър Богданов Николов - МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

70. Чавдар Иванов Попов - ИК ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ

72. Георг Леонидов Спартански - ИК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ