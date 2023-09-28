Ето кои са кандидатите за кмет на Плевен

В ече е ясно кой ще се включи в оспорваната битка за кметското кресло в Плевен.
Ето и имената на кандидатите, както и партиите и коалициите, които ги подкрепят, съобщени на страницата на Общинската избирателна комисия:
1. Ева Веселинова Маринова - Найденова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
3. Чавдар Маркос Христанов - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
7. Валентин Венциславов Христов - ПП ГЕРБ
13. Владислав Тошков Николов - ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
14. Любомир Георгиев Маринов - Граждани за Общината
21. Димчо Иванов Дешев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
28. Бойко Йорданов Тодоров - ЛЕВИЦАТА!
36. Емил Иванов Николчев - ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
38. Ина Любомирова Христова - ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
42. Данаил Николаев Раденцов - ВЪЗРАЖДАНЕ
46. Сашо Христов Радоловски - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
66. Наталия Стефанова Цанева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
69. Александър Богданов Николов - МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
70. Чавдар Иванов Попов - ИК ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ
72. Георг Леонидов Спартански - ИК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ
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