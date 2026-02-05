България

Свлачища и снеговалеж затрудниха движението на няколко места в страната

Трафикът се регулира с пътни знаци и от сигналисти

Обновена преди 50 минути / 5 февруари 2026, 09:40
О билните валежи причиниха няколко свлачища, които затрудняват движението в различни части на страната.

Заради активирало се свлачище е затворен пътят от Смолян към Баните. Сигналът за свлечена земна маса върху двете ленти за движение е подаден около 6 часа тази сутрин. Участъкът се намира малко след село Малка Арда в посока Баните. Обходният маршрут е по път III-863 Малка Арда – Момчиловци – Соколовци, път II-86 Соколовци – Смолян – Търън – п.к. Черна, път III-865 п.к. Черна – п.к. Стояново – Баните и обратно.

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проход "Превала" поради снеговалеж и снегопочистване.

Движението по път III-1082 в участъка Сливница – Кресна се осъществява двупосочно в една лента поради паднали камъни. Трафикът се регулира с пътни знаци и от сигналисти, като от АПИ призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост. Агенцията не посочва към момента срок за пълното възстановяване на движението, като уверява, че ще бъдат предприети необходимите действия за обезопасяване на пътя.

Временно и движението по път I-1 София – Кулата при км 392 се осъществяваше двупосочно в една лента заради свлечена земна маса, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Движението по път II-19 Банско – Гоце Делчев при км 75 в района на Буково се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса на пътното платно.

Движението при км 38 на път ІІ-84 Велинград - Юндола се осъществява в една лента поради паднала скална маса. 

НИМХ издаде червен код за значителни количества валежи. Той важи за южната част на областите Смолян и Кърджали. Местните власти обявиха, че предприемат превантивни мерки и ще се извършва постоянно наблюдение на речните нива. 

Оранжев код е обявен за областите Хасково, Стара Загора и Сливен, където също се очакват валежи от дъжд. Предупреждения от по-ниска степен за интензивни валежи са в сила за различни части на страната. 

