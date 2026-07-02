Жена загина на пешеходна пътека в Кнежа

П ешеходка загина при пътнотранспортно произшествие в Кнежа, съобщи старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) – Плевен.

Жената, която е на 77-години, е блъсната вчера от лек автомобил "Фолксваген", управляван от 58-годишен. Инцидентът е станал на пешеходна пътека на улица "Димитър Бутански".

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Пострадалата е транспортирана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), но е починала в линейката.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. Сезирана е Окръжна прокуратура – Плевен, добави Цветкова.

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През изминалото денонощие при станали 21 тежки катастрофи в страната са загинали двама души, а 22-ма са ранени.

На територията на ОД на МВР – Плевен от началото на годината до края на май са станали 99 тежки пътнотранспортни произшествия с един загинал и 128 ранени.