Кола блъсна 27-годишна жена на пешеходна пътека във Видин

Ж ена на 27 години е блъсната на пешеходна пътека на кръговото кръстовище на бул. „Панония“ и ул. „Широка“ във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в дунавския град.

Сигналът за катастрофата е получен вчера в 11:42 часа. Видинчанка на 79 години, управлявайки лек автомобил, не е спряла на пешеходната пътека на булеварда и е блъснала пресичащата пешеходка. Пострадалата е транспортирана във видинската болница със съмнение за фрактура на долен крайник. Тестът с дрегер на водача не е отчел наличие на алкохол. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство, уточниха по полицията.

По данни на МВР един човек е загинал, а 23-ма са пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 19.