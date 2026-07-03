България

Латвийска гражданка е с травма след скок с парашут в района на Ихтиман

Очакват се резултати от разследването и експертиза

София-Никол Николова София-Никол Николова

3 юли 2026, 11:31
Латвийска гражданка е с травма след скок с парашут в района на Ихтиман
Източник: БТА

Ж ена от латвийски произход е пострадала при скок с парашут край летището при ихтиманското село Черньово, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. 

Сигналът е постъпил в полицията в четвъртък около 14:30 часа вчера в Районно управление-Ихтиман. 

Стабилно е състоянието на пострадалия военен парашутист

На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Установено е, че при планов скок с парашут от самолет латвийска гражданка е получила травма на левия крак при приземяване.

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Транспортирана е за лечение с фрактура на глезен. По случая е образувано досъдебно производство по член 134 от Наказателния кодекс. Според различните алинеи в този член, който пpичини дpyгимy тeжĸa или cpeднa тeлecнa пoвpeдa пopaди нeзнaниe или пopaди нeмapливo изпълнeниe нa зaнятиe или нa дpyгa пpaвнo peглaмeнтиpaнa дeйнocт, пpeдcтaвлявaщи изтoчниĸ нa пoвишeнa oпacнocт, може да бъде наказан с лишаване от свобода. 

В началото на седмицата министърът на туризма Илин Димитров съобщи, че се очаква Наредбата за атракционите да бъде приета до 19 юли, като по този начин ще бъде спазен законовият срок за влизането ѝ в сила до 20 август.

Скокът с парашут, известен още като парашутизъм, е дейност, при която човек скача от летателен апарат или от голяма височина и използва парашут, за да забави спускането си и да се приземи безопасно. Тази дейност се практикува както като развлекателен и състезателен спорт, така и за военни цели при десантиране на войски и оборудване. Скокът обикновено включва период на свободно падане, по време на който парашутистът маневрира с тялото си, преди да отвори основния парашут.

Идеята за забавяне на падането с помощта на специално устройство датира от векове, като едни от първите скици са дело на Леонардо да Винчи. Първият документиран успешен скок с парашут е извършен през 1797 г. от французина Андре-Жак Гарнерен, който скача от балон с горещ въздух над Париж. В началото на 20-ти век парашутизмът започва да се развива за военни цели, като по време на двете световни войни се превръща в ключов елемент от въздушно-десантните операции. След Втората световна война, с наличието на излишък от военно оборудване, парашутизмът набира популярност като екстремен спорт.Съвременният парашутизъм включва различни дисциплини. Най-популярният начин за начинаещи е тандемният скок, при който участникът е прикрепен към опитен инструктор. За самостоятелно обучение се използва програмата за ускорено свободно падане (AFF). Сред по-напредналите дисциплини са формационният парашутизъм (групови фигури в небето), фрийстайл и фрийфлай (акробатични и артистични маневри), както и летенето с костюм с крила (уингсют), което позволява на парашутиста да се движи хоризонтално на големи разстояния.

Безопасността е основен приоритет в модерния парашутизъм. Стандартното оборудване включва основен и резервен парашут, сбруя и автоматичен отварящ апарат (AAD), който активира резервния парашут, ако парашутистът не успее да го направи сам на определена височина. Благодарение на технологичния напредък, строгите правила за обучение и поддръжка на екипировката, парашутизмът днес се счита за сравнително безопасен спорт. Той привлича ентусиасти от цял свят, търсещи адреналин и уникалното усещане за полет.

Редактор: София-Никол Николова
Източник: БТА, Самоков Иван Ласкин    
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