Свят

Военен парапланер бомбардира протест в Мианмар, загинаха 24 души, а 47 са ранени

Хиляди са загинали и милиони са били разселени от 2021 г. насам, когато армията завзе властта в страната

8 октомври 2025, 09:54
Военен парапланер бомбардира протест в Мианмар, загинаха 24 души, а 47 са ранени
Източник: iStock

Н ай-малко 24 души бяха убити и 47 други ранени по време на протест срещу военното правителство на Мианмар, след като моторизиран парапланер хвърли две бомби върху тълпата, съобщи говорител на правителството в изгнание пред BBC.

Военните извършиха нападението в понеделник вечерта, 7 октомври, когато около 100 души се събраха в град Чаунг У в централната част на Мианмар по повод национален празник. Хиляди са загинали и милиони са били разселени от 2021 г. насам, когато армията завзе властта, предизвиквайки гражданска война с въоръжени съпротивителни групи и етнически милиции. След като загуби контрол над повече от половината страна, армията сега отново постига значителни успехи чрез особено кървава кампания от въздушни удари и тежки бомбардировки.

Градът, който беше нападнат в понеделник, се намира в региона Сагаинг, който е ключово бойно поле във войната. Големи части от него са под контрола на доброволчески милиции, създадени след преврата, за да се борят с военното правителство, или хунтата. Тези групи, известни като Народните отбранителни сили (PDF), също управляват местната администрация. Представител на местните PDF заяви пред BBC Burmese, че са получили информация за потенциална въздушна атака по време на събирането в понеделник. Те се опитали да прекратят протеста бързо, но парамоторите стигнали до мястото по-рано от очакваното, каза той. Всичко се случило за седем минути, сподели той. Той съобщи, че експлозията е наранила крака му, но някои хора близо до него са били убити.

Местни жители казаха пред BBC Burmese, че е било трудно да се идентифицират телата след инцидента. „Деца бяха напълно разкъсани“, заяви друга жена, която помогнала за организирането на събитието, пред новинарската агенция AFP. Тя не била на мястото, но присъствала на погребенията във вторник и добавила, че все още „събират части от тела“.

В изявление във вторник Amnesty International заяви, че използването на моторизирани парапланери от хунтата за нападение над общности е част от „обезпокоителна тенденция“. BBC Burmese наскоро съобщи, че хунтата все по-често избира парамотори на фона на липсата на самолети и хеликоптери. Международните санкции през последните години затрудниха военните управляващи в Мианмар да се снабдяват с военно оборудване. Въпреки това, според анализатори, усъвършенствани дронове и военна технология, доставени от Китай и Русия, дадоха на хунтата ново предимство на бойното поле.

Джо Фрийман, изследовател на Amnesty International за Мианмар, заяви, че нападението „трябва да послужи като ужасяващ сигнал за събуждане, че цивилните в Мианмар се нуждаят от спешна защита“. Той също призова АСЕАН, регионалния блок на Югоизточна Азия, който ще се събере по-късно този месец, да „увеличи натиска върху хунтата и да преразгледа подход, който не успя да помогне на народа на Мианмар почти пет години“.

Бдението със свещи в понеделник беше организирано като мирен протест срещу военната наборна служба на хунтата и предстоящите национални избори. Протестиращите също призоваваха за освобождаването на политически затворници, включително Аун Сан Су Чжи, демократично избрания лидер, който беше свален при преврата и хвърлен в затвора.

Мианмар планира да проведе общи избори през декември, първото гласуване след преврата през 2021 г. Критиците обаче твърдят, че изборите няма да бъдат свободни и честни, позволявайки на военните да продължат да упражняват неконтролирана власт в страната.

Източник: BBC    
Последвайте ни
Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“

Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
За носталгиците: Най-мощните автомобили на СССР

За носталгиците: Най-мощните автомобили на СССР

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 23 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 23 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 21 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

България Преди 9 минути

Обстановката в област Бургас към момента е нормална, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

България Преди 15 минути

Гражданите активно подават сигнали за нередности, заяви столичният кмет

Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания

Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания

България Преди 34 минути

По думите му правителството показва завиден коалиционен дух

Затварят Коринтския канал за ремонт

Затварят Коринтския канал за ремонт

Свят Преди 41 минути

Каналът свързва Коринтския със Сароническия залив и съкращава значително пътя между Йонийско и Егейско море

Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

България Преди 45 минути

Лидерът на "ДПС - Ново начало" се обяви против евентуално излизане на президента от политиката за две години след края на президентския му мандат

Срутването на сграда в Мадрид отне живота на 4 души

Срутването на сграда в Мадрид отне живота на 4 души

Свят Преди 48 минути

Причината за срутването се разследва

Белият дом се подигра с „кикотенето“ на Камала Харис

Белият дом се подигра с „кикотенето“ на Камала Харис

Свят Преди 59 минути

Харис от години е обект на критики заради отличителния си, често бурен смях

<p>Осъдиха&nbsp;мъж за разпространение на детска порнография</p>

Съд в Хасково осъди мъж условно за разпространение на детска порнография

България Преди 59 минути

Случаят с Константин Вишински е от средата на ноември 2022 година, когато общо 13 души в цялата страна бяха задържани при акция срещу разпространението на порнографски материали с участието на деца

<p>Сестрата на Доли Партън с призив - &quot;молете се заедно с мен&quot;&nbsp;</p>

Семейството на Доли Партън разкри притеснения за здравето ѝ - сестра ѝ с емоционален призив

Любопитно Преди 1 час

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства най-добре"

<p>Кибершок в Лондон: Данни на хиляди деца попаднаха в ръцете на хакери</p>

Опасна кибератака: Откраднаха данни на 8000 деца от детски градини в Лондон

Свят Преди 1 час

Хакерите са отказали да посочат каква сума пари са поискали от компанията, която управлява 18 детски градини в Лондон

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

Пари Преди 1 час

Глобална икономическа несигурност, търговската война на Доналд Тръмп и геополитически кризи повлияха на скока на златото

Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса

Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса

България Преди 1 час

Обходният маршрут за Арбанаси и Горна Оряховица е през новия мост над река Янтра

Израел спря нова флотилия за Газа, депортира активисти

Израел спря нова флотилия за Газа, депортира активисти

Свят Преди 1 час

По данни на организацията, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Любопитно Преди 1 час

Животът на пазача на фар не случайно е вдъхновил няколко страшни филма

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

Свят Преди 1 час

Те нападнали автомобила на държавния глава Даниел Нобоа

Щастлива развръзка: Евакуираха всички блокирани на Еверест алпинисти

Щастлива развръзка: Евакуираха всички блокирани на Еверест алпинисти

Свят Преди 2 часа

Районът около Еверест остава временно затворен

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Светът се моли за Доли Партън: Какво е състоянието ѝ?

Edna.bg

Ето кои зодии са сигма жени

Edna.bg

Барселона набеляза интересен заместник на Левандовски

Gong.bg

Мартин Петков спечели гласуването за WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg

Пада частично забраната за достъп до Елените

Nova.bg