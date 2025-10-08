Военен парапланер бомбардира протест в Мианмар, загинаха 24 души, а 47 са ранени

Н ай-малко 24 души бяха убити и 47 други ранени по време на протест срещу военното правителство на Мианмар, след като моторизиран парапланер хвърли две бомби върху тълпата, съобщи говорител на правителството в изгнание пред BBC.

Военните извършиха нападението в понеделник вечерта, 7 октомври, когато около 100 души се събраха в град Чаунг У в централната част на Мианмар по повод национален празник. Хиляди са загинали и милиони са били разселени от 2021 г. насам, когато армията завзе властта, предизвиквайки гражданска война с въоръжени съпротивителни групи и етнически милиции. След като загуби контрол над повече от половината страна, армията сега отново постига значителни успехи чрез особено кървава кампания от въздушни удари и тежки бомбардировки.

Градът, който беше нападнат в понеделник, се намира в региона Сагаинг, който е ключово бойно поле във войната. Големи части от него са под контрола на доброволчески милиции, създадени след преврата, за да се борят с военното правителство, или хунтата. Тези групи, известни като Народните отбранителни сили (PDF), също управляват местната администрация. Представител на местните PDF заяви пред BBC Burmese, че са получили информация за потенциална въздушна атака по време на събирането в понеделник. Те се опитали да прекратят протеста бързо, но парамоторите стигнали до мястото по-рано от очакваното, каза той. Всичко се случило за седем минути, сподели той. Той съобщи, че експлозията е наранила крака му, но някои хора близо до него са били убити.

Местни жители казаха пред BBC Burmese, че е било трудно да се идентифицират телата след инцидента. „Деца бяха напълно разкъсани“, заяви друга жена, която помогнала за организирането на събитието, пред новинарската агенция AFP. Тя не била на мястото, но присъствала на погребенията във вторник и добавила, че все още „събират части от тела“.

В изявление във вторник Amnesty International заяви, че използването на моторизирани парапланери от хунтата за нападение над общности е част от „обезпокоителна тенденция“. BBC Burmese наскоро съобщи, че хунтата все по-често избира парамотори на фона на липсата на самолети и хеликоптери. Международните санкции през последните години затрудниха военните управляващи в Мианмар да се снабдяват с военно оборудване. Въпреки това, според анализатори, усъвършенствани дронове и военна технология, доставени от Китай и Русия, дадоха на хунтата ново предимство на бойното поле.

Джо Фрийман, изследовател на Amnesty International за Мианмар, заяви, че нападението „трябва да послужи като ужасяващ сигнал за събуждане, че цивилните в Мианмар се нуждаят от спешна защита“. Той също призова АСЕАН, регионалния блок на Югоизточна Азия, който ще се събере по-късно този месец, да „увеличи натиска върху хунтата и да преразгледа подход, който не успя да помогне на народа на Мианмар почти пет години“.

Бдението със свещи в понеделник беше организирано като мирен протест срещу военната наборна служба на хунтата и предстоящите национални избори. Протестиращите също призоваваха за освобождаването на политически затворници, включително Аун Сан Су Чжи, демократично избрания лидер, който беше свален при преврата и хвърлен в затвора.

Мианмар планира да проведе общи избори през декември, първото гласуване след преврата през 2021 г. Критиците обаче твърдят, че изборите няма да бъдат свободни и честни, позволявайки на военните да продължат да упражняват неконтролирана власт в страната.