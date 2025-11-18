Тръмп продава Ф-35 на Саудитска Арабия, променяйки баланса в Близкия изток

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се готви да разпъне червения килим пред принц Мохамед бин Салман, престолонаследника и фактически лидер на Саудитска Арабия, пристигащ днес на посещение във Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

Очаква се визитата да съдейства за продажбата на изтребители Ф-35 на Рияд и сключването на редица бизнес сделки с кралството.

Това ще бъде първото посещение на принца – широко известен с инициалите си МБС – в САЩ след убийството на саудитския критик Джамал Кашоги от саудитски агенти в Истанбул, което предизвика възмущение по целия свят.

Американското разузнаване стигна до заключението, че престолонаследникът е одобрил залавянето или убийството на Кашоги, известен критик на властта в Рияд. Саудитският престолонаследник отрече да е наредил операцията, но призна отговорността си като фактически владетел на кралството.

Топлото посрещане, което ще получи във Вашингтон, е пореден знак, че отношенията между Вашингтон и Рияд са се възстановили след сериозното напрежение, причинено от убийството на Кашоги, отбелязва Ройтерс.

Тръмп се надява да се възползва от обещанието за саудитска инвестиция в размер на 600 млрд. долара, дадено по време на посещението му в кралството през май. Висш служител на Белия дом заяви пред Ройтерс, че се очаква сключването на споразумения между САЩ и Саудитска Арабия в областта на технологиите, производството, отбраната и други области.

Американският президент вчера заяви пред репортери: „Ще продадем“ Ф-35 на Саудитска Арабия, която е поискала да купи 48 от тези съвременни самолети.

Това ще бъде първата продажба на такива изтребители от САЩ на Саудитска Арабия и ще ознаменува значителна промяна в американската политика. Сделката може да промени военния баланс в Близкия изток и да постави на изпитание определението на Вашингтон за поддържане на това, което САЩ наричат „качествено военно превъзходство“ (qualitative military edge) на Израел в региона. Досега Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) бяха единствените в Близкия изток, които разполагаха с Ф-35.

Освен военна техника саудитският лидер търси гаранции за сигурност, достъп до технологии за изкуствен интелект и напредък по сделка за гражданска ядрена програма.

„Саудитците утре ще налеят много пари в американската икономика“, заяви вчера високопоставен служител на Белия дом пред Ройтерс.

Бившият преговарящ на САЩ в Близкия изток Денис Рос, който сега работи във Вашингтонския институт за близкоизточна политика, заяви, че Тръмп иска да развие многостранни отношения, които да държат Саудитска Арабия извън сферата на влияние на Китай.

„Президентът Тръмп вярва, че всички тези стъпки обвързват саудитците все повече с нас по редица въпроси, вариращи от сигурността до триадата финанси – изкуствен интелект – енергетика. Той иска те да бъдат обвързани с нас по тези въпроси, а не с Китай“, заяви Рос.

Очаква се Тръмп да окаже натиск върху МБС Саудитска Арабия да се присъедини към Авраамовите споразумения и да нормализира отношенията си с Израел.

Саудитците не са склонни да предприемат такава важна стъпка без ясен път към палестинска държавност, цел, която беше оставена на заден план, докато регионът търси изход от войната в Газа.

Тръмп постигна Авраамовите споразумения между Израел и Бахрейн, Обединените арабски емирства, Мароко и Судан по време на първия си мандат през 2020 г. През последните седмици Казахстан се съгласи да се присъедини.

Но Тръмп винаги е разглеждал включването на Саудитска Арабия в Авраамовите споразумения като ключов фактор за постигането на мир в по-широкия регион на Близкия изток, посочва Ройтерс.

„За него е много важно те да се присъединят към Авраамовите споразумения по време на неговия мандат и затова той засилва натиска в тази насока“, заяви високопоставен служител на Белия дом.