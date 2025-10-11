България

Затварят ключови улици и булеварди в столицата заради „Маратон София 2025“

Промените в движението и маршрутите на градския транспорт ще важат от 04:30 ч. на 11 октомври до приключване на маратона на 12 октомври

11 октомври 2025, 07:41
Затварят ключови улици и булеварди в столицата заради „Маратон София 2025“
Източник: БТА

В ъв връзка с провеждането на традиционния „Маратон София 2025“ се въвежда временна организация на движението в столицата, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Временно се забранява престоят и паркирането на автомобили от 20:00 ч. на 7 октомври до приключване на събитието на 12 октомври по ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“. От 08:00 ч. на 10 октомври до 12 октомври на паркинга на пл. „Княз Александър I“. От 03:00 ч. на 11 и 12 октомври по бул. „Княз Мария Луиза“ и бул. „Тодор Александров“ в съответните участъци.

Забранява се влизането на автомобили на определени участъци в центъра на София, като ограниченията важат от 10 до 12 октомври, включително, по:

  • бул. „Цар Освободител“
  • бул. „Васил Левски“
  • пл. „Независимост“
  • бул. „Княз Мария Луиза“
  • бул. „Сливница“
  • ул. „Оборище“ и множество други ключови улици и булеварди в града.

Обществените транспортни линии ще се движат по променени маршрути по време на маратона. Автобуси, тролейбуси и трамваи ще преминават през обходни маршрути и временни спирки, включително транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“. Някои линии ще бъдат скъсени или разделени на два маршрута за времето на маратона.

Промените в движението и маршрутите на градския транспорт ще важат от 04:30 ч. на 11 октомври до приключване на маратона на 12 октомври.

Организаторите и Столична община призовават шофьорите да се съобразяват с временно въведената организация на движението и да използват алтернативни маршрути.

Над 8000 души от 66 страни ще се включат в 42-рото издание на Софийския маратон, съобщиха организаторите на пресконференция в зала "Родина" на Националния стадион "Васил Левски" в края на септември. 

По темата

Източник: БТА/Николета Василева    
Маратон София 2025 организация на движението Столична община градски транспорт ограничения на движението забрана за паркиране София временни промени спортно събитие участници маратон
Последвайте ни
Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята

11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Kia тества паспорти за батерии, които може да променят вторичния пазар на EV

Kia тества паспорти за батерии, които може да променят вторичния пазар на EV

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

България Преди 16 минути

По думите на кафе експерта Йордан Дъбов „между 3 и 4 лева струва добро кафе, 4–5 лева — много добро, а над 6 лева — отлично“

Как да търсим още по-ефективно в Google

Как да търсим още по-ефективно в Google

Технологии Преди 2 часа

Няколко семпли съвета могат да направят голяма разлика

,

Това е търговска тайна: В кои дни се продават най-евтините самолетни билети

Любопитно Преди 10 часа

Всеки, който планира пътуване, се надява да намери страхотна оферта за самолетни билети

,

Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

Свят Преди 11 часа

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Свят Преди 11 часа

Новината потвърди ръководителят на Бюджетната служба на Белия дом Ръс Воут

,

Силен взрив във военен завод за експлозиви в Тенеси

Свят Преди 12 часа

Взривната вълна е била почувствана на километри

.

Великобритания, Франция и Германия искат да възобновят преговорите за ядрената програма на Иран

Свят Преди 12 часа

Европейските сили посочиха, че активирането на механизма за възстановяване на санкциите е „правилна стъпка“

,

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

България Преди 12 часа

Мъжът е избягал в чужбина след присъдата

а

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Свят Преди 12 часа

Тя заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин

,

Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Свят Преди 13 часа

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света

и

Мътна вода във Великотърновско след проливните дъждове

България Преди 13 часа

Водата не е опасна за здравето, но от РЗИ препоръчват да се използва бутилирана за пиене

,

Френски центристки лидер: Макрон ще избере нов премиер през следващите часове

Свят Преди 13 часа

Той каза, че не е останал с впечатлението, че президентът възнамерява да разпусне парламента

,

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата

България Преди 14 часа

Министерството на транспорта и съобщенията предлага преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства

Задръстване блокира АМ "Хемус" в посока София

Задръстване блокира АМ "Хемус" в посока София

България Преди 14 часа

Тапата е от машини, тирове и автомобили

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Любопитно Преди 14 часа

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Снимката е илюстративна

Гърция ще придобие 30 бойни хеликоптера Apache от САЩ

Свят Преди 14 часа

Очаква се първите контакти да бъдат направени следващата седмица на международното изложение на армията на САЩ AUSA във Вашингтон

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg
1

3D симулация показва потопа Елените

sinoptik.bg

Как тялото ни сигнализира, че не ядем достатъчно (10 симптома)

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 11 октомври, събота

Edna.bg

Мбапе притесни Франция и Реал Мадрид

Gong.bg

Нова порция световни квалификации ще се играят тази вечер

Gong.bg

Кафето поскъпва в цял свят

Nova.bg

Силен вятър и захлаждане през уикенда

Nova.bg