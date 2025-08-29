България

Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

Една от мерките е забрана за транспорт на животни, освен ако те не са за клане

29 август 2025, 12:47
В област Хасково започнаха засилени проверки за нерегламентиран превоз на животни във връзка с болестта "шарка по дребните преживни животни". Смесен екип от "Пътна полиция" и служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково бяха на контролен пост до хасковското село Подкрепа тази сутрин, съобщи БТА.

Разпоредени са допълнителни мерки за биосигурност в региона, като една от тях е забрана за транспорт на животни, освен ако не са за клане, поясни д-р Христо Тодоров от ОДБХ - Хасково.

При установяване на такъв започва административно-наказателна процедура.

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Свиленградско

Тодоров припомни, че от началото на годината в област Хасково са регистрирани и обезвредени 10 огнища на шарка по овцете и козите. Всички 20 пътни патрули на територията на областта работят и по тази линия, казаха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Засега няма установени случаи на нерегламентиран транспорт, но проверките продължават.    

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните

Нараства броят на животни с шарка - регистрирани са 60 огнища у нас от началото на годината

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
хасково бабх полиция акция шарка животни
