Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

В област Хасково започнаха засилени проверки за нерегламентиран превоз на животни във връзка с болестта "шарка по дребните преживни животни". Смесен екип от "Пътна полиция" и служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково бяха на контролен пост до хасковското село Подкрепа тази сутрин, съобщи БТА.

Разпоредени са допълнителни мерки за биосигурност в региона, като една от тях е забрана за транспорт на животни, освен ако не са за клане, поясни д-р Христо Тодоров от ОДБХ - Хасково.

При установяване на такъв започва административно-наказателна процедура.

Тодоров припомни, че от началото на годината в област Хасково са регистрирани и обезвредени 10 огнища на шарка по овцете и козите. Всички 20 пътни патрули на територията на областта работят и по тази линия, казаха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Засега няма установени случаи на нерегламентиран транспорт, но проверките продължават.

