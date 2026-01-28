Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних влиза в Софийския градски съд

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

С офийският градски разглежда делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. То е по обвинителен акт на Европейската прокуратура.

Измама с несъществуващо пристанище у нас: Европрокуратурата повдигна обвинение на четирима души

Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация. Целта, според обвинението, била да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Европрокуратурата разследва български кмет за измама за над 5 милиона лева

Щетите за бюджета на ЕС се оценяват на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителните щети за националния бюджет - на 675 475 евро.

На 8 декември 2025 г. Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд образуваното дело.