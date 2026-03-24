България

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

Преди четири месеца жена, заяви, че е получава заплахи за живота си, а двата ѝ автомобила били запалени

24 март 2026, 10:06
Ж ители на столичния квартал „Филиповци” излязоха на протест срещу незаконни постройки, които, по техни думи, вече приличат на цял жилищен комплекс. Те твърдят, че от години районната администрация си затваря очите.

Преди четири месеца жена, активист срещу постройките, заяви, че е получава заплахи за живота си, а двата ѝ автомобила били запалени. Все още обаче не е ясно кой е извършителят, а по случая се води разследване.

Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

„Проблемите ни остават нерешени. Реакция след запалените ми автомобили на 10 декември миналата година все още няма. Отидох в 9 РПУ- София, дадох показания, но след това никой не ме потърси, не ме попита дали заплахите продължават. А те не спират”, разказа Силвия Йорданова пред NOVA.

Акция за събаряне на незаконни постройки във Филиповци

Кметът на „Люлин” отказа коментар, но изпрати пред медията своя заместник – Георги Гочев.

„Гражданите са абсолютно прави в своите искания. Над 30 години е оставено безстопанствено да се презастроява, а нещата излизат извън контрол. Район „Люлин” сам по себе си обаче не може да реши проблема. На 16 март издадохме заповед за премахването на стопанските постройки. Постоянно прииждат нови и нови хора, които си изграждат къщи до другите незаконно. Тук трябва да работим заедно с полицията и Столичната община. Всеки месец сигнализираме, но все още реакция няма”, посочи той.

Източник: NOVA    
филиповци протест незаконни постройки
Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Печели ли се от соларен панел на блока

Печели ли се от соларен панел на блока

Котките изпускат ли газове

Котките изпускат ли газове

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
<p>Огромна дупка зее в мерките за сигурност на ЕС, &quot;оформена като Путин&quot;</p>

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Свят Преди 17 минути

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Свят Преди 17 минути

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели“

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели“

Любопитно Преди 54 минути

Актрисата отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели“ след смъртта на Пери

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

Пари Преди 1 час

Очаква се той да стартира работа до януари 2027 г.

<p>&quot;Най-враждебната държава&quot; - Пхенян заклейми Южна Корея</p>

Ким Чен-ун: КНДР никога няма да се откаже от статута на ядрена сила

Свят Преди 1 час

Севернокорейският лидер изрази непоколебимост по отношение на Южна Корея

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Свят Преди 1 час

Мерките целят да облекчат домакинства, бизнес и земеделци на фона на напрежението в Близкия изток

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

България Преди 1 час

Поръчката е с прогнозна стойност над 1 милион евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта

<p>Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус</p>

Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус

Свят Преди 1 час

Зеленски, който през последните месеци нееднократно предупреждава, че Беларус се въвлича все по-дълбоко във войната на Русия срещу Украйна, добави в коментари в X, че е разпоредил на ръководителя на службата да информира партньорите на Киев за тези планове

Дания гласува днес на парламентарни избори

Дания гласува днес на парламентарни избори

Свят Преди 1 час

Изборите идват в контекста на повишеното от месеци напрежение между Копенхаген и Вашингтон заради намеренията на Тръмп да установи контрол върху Гренландия

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

България Преди 1 час

Действията по случая продължават, като разследването обхваща и територията на Румъния

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Свят Преди 1 час

Началникът на отбраната на Колумбия Уго Алехандро Лопес Барето заяви, че „за съжаление, в резултат на тази трагична катастрофа са загинали 66 членове на въоръжените сили“

<p>Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга</p>

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга в южната част на Тихия океан

Свят Преди 1 час

Трусът е с дълбочина от близо 238 километра

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Свят Преди 1 час

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната – информация, която Техеран опроверга

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Свят Преди 1 час

Почти във всички области беше обявена въздушна тревога

<p>Защо здравият разум не е вроден?</p>

Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Любопитно Преди 1 час

Бебетата се раждат с чувство за добро и зло, но способността да не пипат горещия тиган се учи с години. Психолози обясняват защо „спасяването“ на детето от последствията всъщност спира развитието на неговия мозък и как неструктурираната игра е най-добрият учител

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Свят Преди 2 часа

Междувременно напрежението в Близкия изток ескалира

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Изненади преди Великден, какво да подарим на любимите хора

Edna.bg

В облаците: Синът на Калоян Димитров-Балан с първи рожден ден

Edna.bg

Нов стадион за Левски: банкова гаранция дава надежда

Gong.bg

Даниел Димов става шеф в Черно море

Gong.bg

Божидар Саръбоюков: Радвам се на медала, но можех и повече

Nova.bg

НАТО подготвя нов многонационален военен корпус в Турция

Nova.bg