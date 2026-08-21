Заплахи с оръжия по видеовръзка и мними кредити: Закопчаха рекетьори в София и Ямбол

Д ве лица с инициали М.П. и Д.И. са привлечени в качеството на обвиняеми като съизвършители на изнудване в условията на продължаващо престъпление, съобщи заместник районният прокурор на Костинброд Явор Парнаров, цитиран от DarikNews.bg .

Престъплението е извършено в периода от 8 до 15 юли 2026 г. Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са отправяли заплахи спрямо живота и телесната неприкосновеност на пострадалия и неговите близки с цел да получат имуществена облага. Заплахите са осъществявани посредством различни социални мрежи.

Издирването е извършено от няколко структури на МВР – Областната дирекция на полицията в София, СДВР и ОДМВР – Ямбол. Единият от извършителите е локализиран на територията на област Ямбол. Задържан е и му е повдигнато обвинение в началото на месеца. Взето е искане за мярка „задържане под стража“. В момента е под домашен арест.

Вторият обвиняем е бил издирван по-продължително време. В началото на тази седмица е открит на територията на град София, където е бил задържан и му е предявено обвинението. И в този случай е внесено искане за задържане под стража. Вчера съдът в Сливница е определил мярка „задържане под стража“, която не е постоянна, тъй като подлежи на обжалване.

Сигналът за дейността на двамата е получен в началото на юли. Обвиняемите въвеждали в заблуждение граждани, че дължат суми по кредити. Показвани са различни видове оръжия във видеовръзки. Изпращали до жертвите си и кадри с нецензурно съдържание, посочвайки, че на тях са заснети пострадали. Представяли са се за юристи, демонстрирали са връзки с лица от подземния свят. Един от участниците е твърдял, че е собственик на кредитна институция. Искали са четирицифрени суми от ощетените. Единият от арестуваните е 19-годишен, съобщи заместник-директорът на ОДМВР-София комисар Марио Киричков.

Предвиденото в закона наказание за тези обвинения е лишаване от свобода за срок от 2 до 8 г. и глоба в размер от около 1500 до 2500 евро.