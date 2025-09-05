Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка

"Нямам никакво намерение да подавам оставка, защото няма никакво основание".

Това заяви пред БНР Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на БСП, след като оставката му беше поискана от парламентарната група на ПП-ДБ.

В декларация от парламентарната трибуна Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ попита в какво качество вицепремиерът Атанас Зафиров е присъствал на военния парад в Китай и настоя за неговата оставка.

ПП-ДБ иска оставката на Зафиров във връзка с посещението му в Китай

"Поканата за събитието беше получена достатъчно рано, за да се осъществи цялостната подготовка в рамките на вътрешнопартийния протокол. Поканата беше от Китайската комунистическа партия и изцяло по партийна линия. Така беше организирано и самото посещение, както и срещите. Имам чувството, че се измества центърът на тежестта на разговора от събитието. То отбелязва 80-тата годишнина от освобождението на Китай от фашистката окупация. Всичко останало са спекулации и търсене на политически дивиденти от несъществуващи проблеми. Аз не съм имал никакви колебания. Поканата беше приета много преди да стане ясен съставът на участниците. Тя беше потвърдена на един прием в китайското посолство, на който много активно участие имаха хора, които сега ми искат оставката. Господин Василев беше важен гост. Приемът беше посветен на годишнина на Китайската народна армия", обясни Зафиров.

Според него "отказ на покана от подобен ранг би показала неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения".

"На това събитие и на срещите, които съм имал, най-често повтаряната дума беше "мир". Нито съм първият, нито последният председател на БСП, който ще участва в подобни събития. Няма никаква логика в огромната част от нещата, които се изприказваха. Всички държави от Централна и Източна Европа активно търсят китайската страна. България също трябва да бъде активна", смята Зафиров.

"С господин Си Дзинпин се ръкувах в качеството си на водач на българската делегация на тържествата. Аз бях там като председател на БСП и Обединената левица. Така бях и поканен. Това беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати. Когато се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че съм заместник министър-председател на Република България", подчерта Зафиров.

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

"Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун. И нито за миг не съм намерил повод или основание да чувствам, че съм на място, на което не трябва да бъда. И преди три месеца бях в Китайската народна република. Работя за националния интерес и възможностите за икономическо развитие на България", каза вицепремиерът.

"В коалицията сме партии с различна идеологическа принадлежност", отбеляза той.

Зафиров смята, че реториката около посещението му в Китай е част от хибридна атака, която се води срещу управлението.

"Целта е преди влизането в еврозоната България да бъде разклатена от някакъв измислен правителствен скандал и да се търси преформатиране на политическото пространство. Аз имам отличен диалог с премиера Желязков. Посещението и срещите, които съм имал, бяха изцяло партийни и няма нужда да уведомявам премиера. Нашето посещение няма никакви финансови тежести за държавата. Беше финансирано изцяло с лични средства от участниците в делегацията", отчете Зафиров.

Зафиров коментира случилото с GPS навигацията при кацането на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив:

"И тук няма скандал. По такива въпроси трябва да се говори много внимателно".