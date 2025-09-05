България

Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка

Зафиров: Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун

5 септември 2025, 16:48
Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Източник: БТА

"Нямам никакво намерение да подавам оставка, защото няма никакво основание".

Това заяви пред БНР Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на БСП, след като оставката му беше поискана от парламентарната група на ПП-ДБ. 

В декларация от парламентарната трибуна Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ попита в какво качество вицепремиерът Атанас Зафиров е присъствал на военния парад в Китай и настоя за неговата оставка.

ПП-ДБ иска оставката на Зафиров във връзка с посещението му в Китай

"Поканата за събитието беше получена достатъчно рано, за да се осъществи цялостната подготовка в рамките на вътрешнопартийния протокол. Поканата беше от Китайската комунистическа партия и изцяло по партийна линия. Така беше организирано и самото посещение, както и срещите. Имам чувството, че се измества центърът на тежестта на разговора от събитието. То отбелязва 80-тата годишнина от освобождението на Китай от фашистката окупация. Всичко останало са спекулации и търсене на политически дивиденти от несъществуващи проблеми. Аз не съм имал никакви колебания. Поканата беше приета много преди да стане ясен съставът на участниците. Тя беше потвърдена на един прием в китайското посолство, на който много активно участие имаха хора, които сега ми искат оставката. Господин Василев беше важен гост. Приемът беше посветен на годишнина на Китайската народна армия", обясни Зафиров.

Според него "отказ на покана от подобен ранг би показала неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения".

"На това събитие и на срещите, които съм имал, най-често повтаряната дума беше "мир". Нито съм първият, нито последният председател на БСП, който  ще участва в подобни събития. Няма никаква логика в огромната част от нещата, които се изприказваха. Всички държави от Централна и Източна Европа активно търсят китайската страна. България също трябва да бъде активна", смята Зафиров.

"С господин Си Дзинпин се ръкувах в качеството си на водач на българската делегация на тържествата. Аз бях там като председател на БСП и Обединената левица. Така бях и поканен. Това беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати. Когато се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че съм заместник министър-председател на Република България", подчерта Зафиров.

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

"Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун. И нито за миг не съм намерил повод или основание да чувствам, че съм на място, на което не трябва да бъда. И преди три месеца бях в Китайската народна република. Работя за националния интерес и възможностите за икономическо развитие на България", каза вицепремиерът.

"В коалицията сме партии с различна идеологическа принадлежност", отбеляза той.

Зафиров смята, че реториката около посещението му в Китай е част от хибридна атака, която се води срещу управлението.

"Целта е преди влизането в еврозоната България да бъде разклатена от някакъв измислен правителствен скандал и да се търси преформатиране на политическото пространство. Аз имам отличен диалог с премиера Желязков. Посещението и срещите, които съм имал, бяха изцяло партийни и няма нужда да уведомявам премиера. Нашето посещение няма никакви финансови тежести за държавата. Беше финансирано изцяло с лични средства от участниците в делегацията", отчете Зафиров.

Зафиров коментира случилото с GPS навигацията при кацането на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив:

"И тук няма скандал. По такива въпроси трябва да се говори много внимателно". 

Източник: БНР    
Зафиров БСП Китай
Последвайте ни
Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен

Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
1740 патрулки на общо 1710 служители на КАТ в страната

1740 патрулки на общо 1710 служители на КАТ в страната

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 22 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 19 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 19 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 20 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ с нов военен аташе в България

САЩ с нов военен аташе в България

България Преди 38 минути

Той беше посрещнат от министъра на отбраната Атанас Запрянов

Катрин, херцогинята на Кент

Най-възрастният член на британското кралско семейство, Катрин, херцогинята на Кент, почина на 92 години

Свят Преди 44 минути

Херцогинята на Кент – от бляскави кралски задължения до скромен живот като учител по музика

"Тесла" предлага на Илон Мъск до 1 трилион долара "компенсационен пакет"

"Тесла" предлага на Илон Мъск до 1 трилион долара "компенсационен пакет"

Свят Преди 1 час

Планът, който подлежи на одобрение от акционерите, предвижда редица амбициозни цели.

Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани

Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани

Любопитно Преди 2 часа

Емблематичният дизайнер почина на 4 септември, оставяйки своята следа в света на модата

Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение

Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение

България Преди 3 часа

Инспекторите по труда са установили четири лица, работещи без трудов договор

Пожар в хотел в Арбанаси

Пожар в хотел в Арбанаси

България Преди 3 часа

Причините за произшествието тепърва ще се изясняват

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

България Преди 3 часа

Законът за измерване на средната скорост влиза в сила от 00:00 ч. на 7 септември

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Свят Преди 3 часа

Председателят на ЕК бе водещ кандидат на Европейската народна партия в европейските избори

<p>Коя е жената, която отказа 1 милиард долара от Зукърбърг?</p>

Коя е Мира Мурати: Жената, която отхвърли предложението за 1 милиард долара на Зукърбърг

Свят Преди 3 часа

Мира Мурати си спечели репутацията на „AI мозъка“ зад най-амбициозните проекти на OpenAI

САЩ разполагат изтребители в Пуерто Рико срещу наркокартелите

САЩ разполагат изтребители в Пуерто Рико срещу наркокартелите

Свят Преди 3 часа

Мадуро заяви, че САЩ "се опитват да извършат смяна на режима чрез военни заплахи"

Йоан Матев

Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина

България Преди 3 часа

Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана

Ученик от Косово намушка учителка в Германия, простреляха го

Ученик от Косово намушка учителка в Германия, простреляха го

Свят Преди 4 часа

Смята се, че той е нападнал жената тази сутрин, преди да избяга

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Любопитно Преди 4 часа

Гигантът в бързата мода започна разследване

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 4 часа

Постоянно се осъществяват работни контакти, посочи още той

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

България Преди 5 часа

Вследствие на побоя той загубил 1.5 л кръв

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

Любопитно Преди 5 часа

Актрисата се появи в стилен кремав костюм и червено червило за ролята си в новия филм „Anxious People“

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

Жаси от „Сделка или не“ отпразнува 40-ия си рожден ден със стил и блясък (СНИМКИ)

Edna.bg

От Бъкингам съобщиха: Почина най-възрастният член на кралското семейство

Edna.bg

Официално: ЦСКА се раздели с още четирима

Gong.bg

Никола Цолов ще стартира шести в Гран при на Италия във Формула 3

Gong.bg

От четиримата задържани за побоя в Русе двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство

Nova.bg

Атанас Зафиров: Нямам намерение да подавам оставка

Nova.bg