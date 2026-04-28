Въоръжени грузинци, хванати с фалшиви паспорти в София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност граждани на Грузия, държали огнестрелни оръжия и ползвали неистински паспорти.

На 23 април, в лек автомобил марка „Сузуки“ в София, обвиняемите държали огнестрелни оръжия и боеприпаси, без да имат надлежни разрешителни за това. При проверка от полицейски служители от 06 РУ-СДВР, двамата съзнателно се ползвали от неистински официални паспорти, на които бил придаден вид, че са издадени от Република Латвия.

С постановление на прокурор двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане за определяне на мярка „задържане под стража“ и състав на Софийски районен съд се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.